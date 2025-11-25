怠速停路中央 高雄情侶睡車上女快篩檢出毒駕

高雄溫姓女子將轎車停在路中央，與林姓男友在車上睡覺，警方據報叫醒他們，發覺2人昏昏沉沉，對駕駛座上的溫女做唾液快篩，有毒品反應，並在她的提包查獲毒品吸食器和毒品殘渣，將溫女開毒駕罰單並移送法辦。

昨晚深夜11時30分許，警方據報高雄市鳳山區南光街有1輛轎車怠速停在路中央，員警前往查看，發現33歲溫姓女子坐在駕駛座，48歲的林姓男友在後座睡著，形跡可疑。

警方叫醒他們，見2人昏昏沉沉，要求他們下車受檢。警方以唾液快篩，了解溫女是否涉毒駕。一檢測，果然呈安非他命陽性反應，進一步查看她放在右前座的提包，搜出有毒品殘渣的吸食器，立即將這對情侶帶案調查。

警方對逮捕溫女，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，並開出可罰3萬至12萬元的毒駕罰單。林男雖否認吸毒者，但警方也對他採尿送驗，如測出毒品反應也將一併移送法辦。

警方表示，施用毒品危害自身健康，更可能造成交通事故，危及無辜用路人安全，隨著毒品唾液快篩正式上路，警方將持續強化取締毒駕，維護道路安全。