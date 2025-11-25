先偷車再變裝！ 桃園2男持刀抵頸綑綁店員洗劫超商收銀

桃園市49歲林男今年6月先於路邊偷機車，再夥同60歲彭男前往龜山區忠義路一段7-11超商強盜，2人持刀械攻擊夜班劉姓店員，並綑綁其雙手及遮蔽雙眼，強盜現金1458元。警方獲報後逮捕2人，檢方認定林男涉犯竊盜及攜帶兇器強盜取財罪，彭男則涉犯攜帶兇器強盜取財罪，並因林男為累犯雙雙起訴。

起訴書指出，林男今年6月7日凌晨4時許，先在桃園市龜山區復興一路的機車停車格，發現一輛鑰匙插在車上的機車，隨即將該機車竊走得手。隨後林男騎著機車前往附近搭載彭男，兩人在竊得機車後，計畫實施攜帶凶器強盜取財，便於當日凌晨4時48分許，2人身穿藍色輕便雨衣、頭戴安全帽，前往忠義路一段上的7-11超商犯案。

2人闖進超商後，林男先持水果刀抵住劉姓店員的頸部，並以刀柄敲擊其頭部；彭男則持折疊刀戳擊劉姓店員的軀幹及四肢。在劉姓店員被迫雙膝著地呈跪姿、無法抗拒之下，2人指示他開啟櫃台收銀機，彭男隨後將收銀機內的1458元現金裝入塑膠袋中，並拿取收銀機下方金庫的鑰匙。

得手後，林男再以封箱膠帶綑綁劉姓店員的雙手及眼部，隨後2人騎著偷來的機車逃離現場，劉姓店員因此受有頭部皮下血腫、疑似腦震盪、右手切割傷及左鼠蹊部擦傷等傷。