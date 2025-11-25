桃園大溪警首度用新型唾液毒品快篩 當場逮毒駕嫌犯

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市大溪警分局昨天傍晚執行路口交管等勤務，發現一輛小貨車行進搖擺不定，員警立即攔查，研判駕車男子沾毒，現場用新型唾液毒品快篩採檢，立即呈現安非他命反應，全案今天依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦，這也是大溪警方第一次採用唾液型快篩查緝毒駕

大溪警方表示。市警局為強化查緝毒駕肇事，全面引進新型唾液毒品快篩，並配合交通部19日公布修正的「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，將唾液篩檢與拒測程序納入執法流程。警方過去查緝類似案件，除非在現場有明顯的毒品或殘渣，警方可以把毒品放進另一種快篩，不過像毒駕現場未發現毒品，只能帶回派出所或分局驗尿檢測初步反應，沒辦法在現場就能判斷有毒品反應，現在用唾液新型快篩，可以協助警方更精準辦案。

警方在大溪區復興路、中華路口執行勤務，攔下這輛可疑小貨車後，見陳姓駕駛人精神恍惚、憔悴，當場啟用新型唾液毒品快篩，也是大溪警分局第一次用新型快篩執法，結果唾液檢驗呈現二級毒品安非他命陽性反應，依道路交通管理處罰條例第35條，汽機車駕駛人經測試檢定有吸食毒品者，當場依法處置。

大溪警分局長徐章哲說明，最新型唾液毒品快篩試劑可在數分鐘內初步判定駕駛人是否涉毒，可檢出安非他命、愷他命、大麻、苯二氮平類、依托咪酯、甲基甲基卡西酮及鴉片類等 7類常見毒品，有效提升查緝效率，警方會持續加強取締酒駕、毒駕。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

毒品 快篩試劑 毒駕
