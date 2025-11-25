陳歐珀涉貪汙 500萬、電子監控交保

民進黨前立委陳歐珀遭控收受賄賂、詐領助理費，羈押禁見174天，台北地院昨裁定500萬元交保。記者黃義書／攝影 民進黨前立委陳歐珀被控在擔任立委時收受業者賄賂、詐領助理費涉嫌貪汙874萬元，起訴移審後裁定羈押禁見3月，他聲請具保停押，台北地院昨裁定以500萬元交保。審理證據顯示，陳涉貪犯行明確，全案明年1月16日辯論終結。

裁定指出，陳歐珀限制住居在宜蘭縣宜蘭市，不得與同案被告妻子徐慧諭及被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，搭配科技設備監控，且配戴電子腳環。

陳歐珀涉案貪汙部分，審理至今相關事證如金流、LINE對話紀錄對陳不利，合議庭本月起排審理計畫，密集傳喚證人交互詰問；尚有10餘名證人未出庭作證，明年1月16日可辯論終結，再訂宣判日。

檢廉調查，陳歐珀涉嫌從2016年到2020年間收受聯興國際不正利益，利用在立法院交通委員會的職權以提案修法、開公聽會等方式，協助聯興國際爭取降低碼頭租金。

2018年1月德籍「梅爾斯」貨輪撞上聯興國際設置碼頭「橋式起重機」等設備，陳歐珀推動修改「商港法」，將民營公司列入管理對象，確保業者的臨岸設施遭損壞時可求償營業額損失；檢廉懷疑，陳提案修法涉及利益輸送。

台北地檢署今年6月搜索、約談陳歐珀共10人到案，依貪汙不違背職務收賄、財產來源不明罪、洗錢罪嫌聲押陳獲准。

檢察官起訴認定，陳歐珀涉貪汙收賄413萬5922元、50萬元，詐助理費411萬2170元，合計874萬8092元，分別求處8年、7年2月、7年6月，洗錢部分量處1年、6月，5罪共計求處有期徒刑24年2月。