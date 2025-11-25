聽新聞
0:00 / 0:00

陳歐珀涉貪汙 500萬、電子監控交保

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

民進黨前立委<a href='/search/tagging/2/陳歐珀' rel='陳歐珀' data-rel='/2/118675' class='tag'><strong>陳歐珀</strong></a>遭控收受賄賂、詐領助理費，羈押禁見174天，台北地院昨裁定500萬元交保。記者黃義書／攝影
民進黨前立委陳歐珀遭控收受賄賂、詐領助理費，羈押禁見174天，台北地院昨裁定500萬元交保。記者黃義書／攝影
民進黨前立委陳歐珀被控在擔任立委時收受業者賄賂、詐領助理費涉嫌貪汙874萬元，起訴移審後裁定羈押禁見3月，他聲請具保停押，台北地院昨裁定以500萬元交保。審理證據顯示，陳涉貪犯行明確，全案明年1月16日辯論終結。

裁定指出，陳歐珀限制住居在宜蘭縣宜蘭市，不得與同案被告妻子徐慧諭及被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，搭配科技設備監控，且配戴電子腳環。

陳歐珀涉案貪汙部分，審理至今相關事證如金流、LINE對話紀錄對陳不利，合議庭本月起排審理計畫，密集傳喚證人交互詰問；尚有10餘名證人未出庭作證，明年1月16日可辯論終結，再訂宣判日。

檢廉調查，陳歐珀涉嫌從2016年到2020年間收受聯興國際不正利益，利用在立法院交通委員會的職權以提案修法、開公聽會等方式，協助聯興國際爭取降低碼頭租金。

2018年1月德籍「梅爾斯」貨輪撞上聯興國際設置碼頭「橋式起重機」等設備，陳歐珀推動修改「商港法」，將民營公司列入管理對象，確保業者的臨岸設施遭損壞時可求償營業額損失；檢廉懷疑，陳提案修法涉及利益輸送。

台北地檢署今年6月搜索、約談陳歐珀共10人到案，依貪汙不違背職務收賄、財產來源不明罪、洗錢罪嫌聲押陳獲准。

檢察官起訴認定，陳歐珀涉貪汙收賄413萬5922元、50萬元，詐助理費411萬2170元，合計874萬8092元，分別求處8年、7年2月、7年6月，洗錢部分量處1年、6月，5罪共計求處有期徒刑24年2月。

陳歐珀 貪汙
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陳歐珀500萬交保…貪汙罪證明確 明年1月16日辯論終結

陳歐珀羈押禁見174天 500萬、電子監控交保

前綠委陳歐珀涉貪關174天 今裁定500萬交保、電子腳鐶監控

分「他字案」查黃國昌貪汙？法界：查不出來就放檢察長的抽屜

相關新聞

南投角頭「瘋寬」傳陳屍殯儀館旁 警證實調查中

去年才遭檢警查獲擁槍自重，在南投經營砂石生意與賭場生意，綽號「瘋寬」的地方角頭吳姓男子傳出陳屍在名間殯儀館旁，疑心臟中彈...

陳歐珀涉貪汙 500萬、電子監控交保

民進黨前立委陳歐珀被控在擔任立委時收受業者賄賂、詐領助理費涉嫌貪汙874萬元，起訴移審後裁定羈押禁見3月，他聲請具保停押...

獨／雲林縣議長涉向光能廠商收賄！改口不認違背職務 檢求刑20年

雲林縣議長黃凱涉嫌向光電業者國金能源收賄1480萬元遭起訴，新北地方法院今辯論終結，雖然黃凱偵查期間認罪並繳回犯罪所得，...

桃園鬧區警匪追逐！女毒販2度衝撞警車 警連開8槍逮人、搜出多種毒品

桃園市今下午4點發生警匪追逐戰，51歲許姓女子在桃園區三民路一段與自強路口違規迴轉，遭警方攔查時不僅拒絕停車，還兩度衝撞...

陳歐珀500萬交保…貪汙罪證明確 明年1月16日辯論終結

民進黨前立委陳歐珀被控在擔任立委時收受業者賄賂、詐領助理費涉嫌貪汙874萬元，起訴移審後，裁定羈押禁見3月，他聲請具保停...

陳歐珀羈押禁見174天 500萬、電子監控交保

前民進黨立委陳歐珀遭控收受聯興國際物流公司413萬5922元及50萬元賄款，並詐領助理費411萬2170元，合計不正利益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。