聽新聞
0:00 / 0:00
學者：加強識詐 讓打詐成公民意識
詐騙猖獗，受害者輕輒財損，甚至鬧出人命。政府祭出檢舉獎金，但檢舉量偏低，警大學者說，全民打詐不能靠獎金堆砌，應建立簡單、保密的檢舉制度。犯防學者建議，應加強宣導與教育，讓打詐成公民基本意識。
重賞打詐未必有勇夫。中央警察大學行政警察學系主任許福生說，多數人不是不願意協助，而是「覺得麻煩或害怕被牽扯」，應降低檢舉門檻，建置「一鍵檢舉」功能，例如LINE官方帳號、App上傳截圖即完成檢舉，並提供明確的匿名、保密機制，降低疑慮。
許福生表示，詐騙手法更新太快，要提升全民識詐能力，讓民眾「看得懂詐騙」，以情境式教材、短影片或互動小測驗，讓民眾體驗詐團話術；鎖定長者、學生、外送員及網拍族等高風險族群精準宣導，與銀行、電商及物流業者合作攔阻可疑交易，全民打詐不是大量發文，而是讓民眾真正「學得會、用得上」。
他建議，強化跨機關、跨產業協作，建立「快速阻詐」機制，民眾檢舉若無法快速處理，反而降低信任，「在數分鐘內阻斷詐騙」，民眾自然會樂於參與。
中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆說，推出檢舉車手獎金是好事，經檢方強制處分可避免濫發，檢舉件數不多，可見宣傳還不夠，警方要加強宣導力道，提高檢舉件數，也可有效阻詐。
鄭瑞隆說，詐騙已成為集團化犯罪作為，人人須重視，可從國高中階段加強學校公民教育，讓打詐成為自發性的公民意識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言