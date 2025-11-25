聽新聞
0:00 / 0:00

檢舉詐騙獎萬元 舉發案件偏低

聯合報／ 記者周嘉茹郭政芬黃羿馨李奕昕／連線報導

中壢警方上月與計程車司機合作，成功在高鐵桃園站查獲38歲王姓<a href='/search/tagging/2/車手' rel='車手' data-rel='/2/103650' class='tag'><strong>車手</strong></a>，替被害人保住逾300萬元血汗錢。圖／警方提供
中壢警方上月與計程車司機合作，成功在高鐵桃園站查獲38歲王姓車手，替被害人保住逾300萬元血汗錢。圖／警方提供
為遏阻詐騙車手，警政署7月起祭出檢舉獎金，民眾提供具體線索或協助警方查獲車手，經檢方裁定處分，可獲得萬元獎金。據統計，各地檢舉案件少、核發獎金件數也少，桃園市每月受理至詐欺案上千件，但迄今僅核發6件，差距懸殊。

警政署刑事局表示，檢舉獎金由各地警察局審定，函報刑事局核發，7月上路至本月14日已核發141件。22縣市平均每月約2件，基層員警表示，民眾打詐觀念不深，加上抱持「多一事不如少一事」心態，即使中央祭出獎金誘因，檢舉者不多。

桃園中壢上月一名王姓車手取款後，搭計程車離開，先後說要去屏東、苗栗，最後轉往台北，駕駛目擊受害者交付包裹，報警攔查逮人，保住被害人300多萬元。

桃園市警局指出，警政署7月頒布「民眾檢舉車手獎勵核發原則」，若提供具體線索或協助警方查獲車手，不管領款、取簿或收水等，經檢察官裁定交保、聲押等，每案可獲1萬元獎金。

桃園市自7月迄今，共核發6件檢舉獎金，包含2計程車司機、1民眾與3被害人，與每月上千件詐欺案件相比，檢舉數偏低。內政部10月起修正條文，被害人不發檢舉獎金。

大新竹地區因竹科含金量高，詐騙案猖獗；據統計，新竹縣市10月各受理300多件詐騙案，財損金額都破億元。新竹縣7月迄今僅接獲1檢舉案件，警方表示，有民眾在公園遛狗，發現2人神色慌張，1人提鞋盒舉止怪異，接到檢舉後，在鞋盒內查獲600萬元現金，並逮捕收款車手。

新竹市警局7月迄今發放12件檢舉獎金，市警局表示，推動潛在被害人計畫，說服配合偵辦，並與民間業者建立通報機制，鼓勵提供線索。

基層員警觀察，檢舉車手案件不多，與莫管閒事的風氣有關，打詐觀念不深，即使中央有檢舉獎金，民眾也很少留意可疑人士。

桃園警方表示，詐騙車手常利用計程車移動或提領贓款，警方與運將合作，中壢警分局今年已查獲4名詐欺車手；若見到有人拿多張提款卡重複提領，提款時戴鴨舌帽及口罩左右張望、反覆使用手機拍明細，或提領大量現金不清點直接放袋中等，可立即通報。

詐騙 打詐 車手 警察
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新北檢強化打詐量能 招考檢察官助理起薪5萬

從鈔票綁條鋼印找到詐騙受害者 警政署長南下嘉勉員警

壽險業首發！富邦人壽加入警政署165反詐騙系統平臺 增指定聯絡人服務

詐騙案狂飆！警民獎金差近70倍 基層曝破案耗時、寧抓酒駕

相關新聞

獨／雲林縣議長涉向光能廠商收賄！改口不認違背職務 檢求刑20年

雲林縣議長黃凱涉嫌向光電業者國金能源收賄1480萬元遭起訴，新北地方法院今辯論終結，雖然黃凱偵查期間認罪並繳回犯罪所得，...

南投角頭「瘋寬」傳陳屍殯儀館旁 警證實調查中

去年才遭檢警查獲擁槍自重，在南投經營砂石生意與賭場生意，綽號「瘋寬」的地方角頭吳姓男子傳出陳屍在名間殯儀館旁，疑心臟中彈...

桃園鬧區警匪追逐！女毒販2度衝撞警車 警連開8槍逮人、搜出多種毒品

桃園市今下午4點發生警匪追逐戰，51歲許姓女子在桃園區三民路一段與自強路口違規迴轉，遭警方攔查時不僅拒絕停車，還兩度衝撞...

檢舉詐騙獎萬元 舉發案件偏低

為遏阻詐騙車手，警政署7月起祭出檢舉獎金，民眾提供具體線索或協助警方查獲車手，經檢方裁定處分，可獲得萬元獎金。據統計，各...

學者：加強識詐 讓打詐成公民意識

詐騙猖獗，受害者輕輒財損，甚至鬧出人命。政府祭出檢舉獎金，但檢舉量偏低，警大學者說，全民打詐不能靠獎金堆砌，應建立簡單、...

陳歐珀500萬交保…貪汙罪證明確 明年1月16日辯論終結

民進黨前立委陳歐珀被控在擔任立委時收受業者賄賂、詐領助理費涉嫌貪汙874萬元，起訴移審後，裁定羈押禁見3月，他聲請具保停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。