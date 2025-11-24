快訊

南投角頭「瘋寬」傳陳屍殯儀館旁 警證實調查中

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

去年才遭檢警查獲擁槍自重，在南投經營砂石生意與賭場生意，綽號「瘋寬」的地方角頭吳姓男子傳出陳屍在名間殯儀館旁，疑心臟中彈身亡。南投警方證實發生槍枝自戕案，將針對吳男死因及槍枝來源了解偵辦，並報請檢察官相驗後釐清。

據了解，53歲吳姓男子在濁水溪地區經營砂石買賣及地下賭場，曾以比特犬愛犬頭像製成「通行證」抽取規費，而有「狗頭幫」之稱；而其作風凶悍，常唆使下屬暴力討債、恐嚇取財等，去年8月更5度被刑事局查獲擁槍自重。

不料今卻傳出，吳姓男子陳屍在名間殯儀館旁，疑心臟中彈身亡。南投警方證實，今下午2時許接獲民眾報案，指稱該殯儀館後方自行車道發現一名男子躺臥在自小客車內，趨前呼叫無反應因此報警，員警到場處理發現疑持槍自戕。

警方表示，經查死者為53歲吳姓男子，現場還留有槍枝，已針對其死因及槍枝來源了解偵辦中，詳細案情將報請檢察官相驗後釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

名間殯儀館示意圖。本報資料照
