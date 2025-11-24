快訊

桃園鬧區警匪追逐！女毒販2度衝撞警車 警連開7槍逮人、搜出多種毒品

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市今下午4點發生警匪追逐戰，警匪沿路追逐至龜山區綜藝路一段與長壽路口，警方後來在龜山區綜藝路一段與長壽路口，朝輪胎連開7槍制止逮人。記者朱冠諭／翻攝
桃園市今下午4點發生警匪追逐戰，警匪沿路追逐至龜山區綜藝路一段與長壽路口，警方後來在龜山區綜藝路一段與長壽路口，朝輪胎連開7槍制止逮人。記者朱冠諭／翻攝

桃園市今下午4點發生警匪追逐戰，46歲許姓女子在桃園區三民路一段與自強路口違規迴轉，遭警方攔查時不僅拒絕停車，還兩度衝撞警車後逃逸。警匪沿路追逐至龜山區綜藝路一段與長壽路口，警方後朝輪胎連開7槍才制止嫌犯逃逸並逮人。

警方當場在車內查獲海洛因、安非他命、依托咪酯、K他命等多種毒品，全案仍待調查釐清。據了解，警方追捕過程中，有2名警員分別受頭部及手部的擦挫傷，所幸無大礙。

目擊民眾表示，當時看到警方在追逐白色休旅車，車子停下後聽到槍聲，隨後員警持警棍擊破駕駛座窗戶，把駕駛拉出來，當時正在上班，聽到槍響感覺很可怕，只能趕快躲起來。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園 槍響 毒品
