前綠委陳歐珀涉貪關174天 今裁定500萬交保、電子腳鐶監控

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民進黨前立委陳歐珀被控在擔任立委時收業者賄賂、詐領助理費，起訴移審後，今年8月28日裁定羈押禁見3月，共關押174天，他聲請具保停押，台北地院今開庭，裁定陳以500萬元交保，限制出境出海，加裝電子腳鐶科技監控。

陳歐珀涉與助理洪文宗收受聯興國際物董事長洪英正413萬5922元、租車業者50萬元共463萬5922元以立委職權「喬」法案，並詐領助理費411萬2170元羈押禁見。

檢方指控，陳歐珀收取洪英正賄賂協助辦理「撤銷高雄碼頭公開招募案」、「降低港區土地及超收退職金案」、「疫情紓困方案」、「商港法修正案」，陳歐珀全部否認犯罪。

檢方另指控，陳歐珀以許仁圖的星展銀行帳戶收賄。陳辯稱，許是民進黨大老，因洪英正想照顧許，才給許錢給到2013年，且許建議政治人物需用錢，可用許帳戶處理，有關陳宗邦、林吉祥、王根泰給現金時，皆存進許的帳戶。

此外，陳歐珀也涉嫌在立委研究室收取租車品保協會理事長蕭明仁共4人賄賂50萬元，在立院交通委員會說項。

陳歐珀辯稱，關於被控詐領助理費一案，偵查中檢察官提訊時已經認罪，他身為立委願負法律責任、願意承擔；陳歐珀告訴法官，願意承認檢方指控的詐領公有財物罪、使公務員登載不實罪2項罪名。

台北地檢署偵查認定，陳歐珀涉貪汙收賄413萬5922元、50萬元，詐助理費411萬2170元，合計874萬8092元，分別求處8年、7年2月、7年6月，洗錢部分量處1年、6月，5罪共計求處有期徒刑24年2月。

民進黨籍前立委陳歐珀涉。記者曾原信／攝影
