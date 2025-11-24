男子酒後持西瓜刀在社區遊蕩！民眾恐慌 員警壓制奪刀化解危機

龍姓男子今天涉嫌持西瓜刀，在基隆市百福社區遊蕩，造成民眾恐慌。員警獲報到場，發現他有喝酒，依警察職權行使法加以管束，並將依社會秩序維護法裁罰。

基隆警方今天接近中午時接獲民眾報案，指在七堵區百福社區的百福宮前，有名酒醉的男子手持西瓜刀，行徑怪異，擔心會傷害到其他人。

基隆警三分局百福派出所員警趕赴現場，發現持刀男子是令當地民眾頭痛已久的40多歲龍姓男子。員警發現他身上散發酒氣，明顯有喝酒，詢問他為什麼要帶刀上街，回答說他已忘記為什麼會帶刀出門。

員警認為龍男已酒醉，行為無法自制，為了他和其他人的安全，依警察職權行使法對他施行管束措施，壓制他並奪下西瓜刀，並在他的身上找到尚未使用的強力膠。

員警將龍男帶回派出所保護管束，後續將依社會秩序維護法，對他的不當行為裁罰，以維護公共秩序及居民安全。警三分局呼籲民眾飲酒應適量，如遇可疑人、事、物，可立即撥打110報案，由員警到場處置，確保安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康