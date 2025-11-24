聽新聞
消防局：碎片爆竹危害像炮彈 瞬間恐致命

聯合報／ 記者邱瑞杰李奕昕黃子騰／連線報導

基隆湯姓老翁昨天在住家附近宮廟點燃身上鞭炮，遭炸重傷身亡，基隆市消防局表示，爆竹靠得太近，甚至貼身引燃，爆炸瞬間產生高壓碎片及高溫，確實可能有致命性傷害。

基隆市中正消防分隊長朱品豫說，爆竹的危害包括爆炸衝擊力，高速碎片飛散會像彈片一樣，對人體產生穿刺或割傷。其次是伴隨爆炸產生高溫火焰，會造成燙傷，另外就是有毒煙霧或刺激性氣體，也會傷害人體。

朱品豫說，爆竹爆炸本質和軍方炮彈一樣，碎片速度很快，對人體產生比較深層撕裂，就可能造成臟器外露。市售爆竹煙火引爆時，如靠人體太近，瞬間產生的高壓碎片跟高溫，可能有致命性傷害，使用合法爆竹也要保持安全距離。

新北一名資深消防員說，常見民眾遭連珠炮（鞭炮）炸傷意外，鞭炮內含火藥，可視為一種小型炸彈，爆炸時除了產生火煙及高熱外，還會有衝擊波，鞭炮爆炸時民眾距離太近就可能造成嚴重傷害，斷肢、臟器外露等都有可能，傷勢嚴重程度取決於火藥量及距離。

北市熟悉爆竹煙火管理的消防官員則認為，連珠炮是常見鞭炮，屬一般爆竹煙火，經認可程序後供民眾使用，火藥量較小，民眾也容易買到；被連珠炮炸傷，且傷勢如此嚴重，可能是火藥量大，或放置鞭炮容器被炸破，噴出碎片增加殺傷力。

