基隆88歲獨居翁身綁連珠炮 站在廟內天公爐前引爆身亡

八十八歲湯姓老翁昨在基隆一處宮廟內，點燃放在腹部的連珠炮，當場炸傷倒地，送醫搶救不治。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市八十八歲湯姓老翁昨天上午到住家附近宮廟，站在天公爐前點燃身上的連珠炮，腹部當場炸出傷口，臟器外露，送醫不治。湯翁是低收入戶，靠社福補助度日，檢警昨相驗排除他殺，家屬無異議，動機進一步調查。

意外地點位於調和街的「萬安堂」，祭祀大眾爺，是附近民眾聚會地點，行動不便湯姓老翁經常前往泡茶聊天。昨上午八時許消防局獲報宮廟內「氣爆」，到場見湯翁神情痛苦倒地，腹部臟器外露，傷勢嚴重，緊急送醫，昨下午一時許仍不治。

宮廟監視器拍下過程，湯姓老翁騎著加裝輔助後輪機車，下車走到天公爐旁，當時距離約兩公尺處一人在看報紙，兩人在泡茶聊天，另有一人剛從天公爐旁走過。

老翁面對神像，右手從口袋拿出打火機，點燃拿在左手的鞭炮引信，胸口一陣白煙，不到一秒就傳出爆炸，冒出白煙和火光，湯姓老翁應聲往後傾倒。現場的人聽到爆炸聲嚇一跳，三個坐在一旁民眾先起身閃避，接著報案求救。

警方查出湯姓老翁曾兩度到某商店購買成捲包裝連珠炮和六枚裝升空煙火，依現場採證爆裂物殘跡，研判老翁是點燃放在身上的連珠炮，造成爆炸。

老翁姪子說，老翁平時會騎車到他的公司逛，二人每周見面三、四次，最近並未察覺有異狀。老翁也常到宮廟和朋友泡茶聊天，不知為何出事。警方到老翁住處未發現書信，動機不明。

附近居民則說，湯翁近期作息有點異常，有時一天會到廟裡十多次，每次只坐一下就離開；有時候三更半夜也到廟裡，好像失眠。

基隆區漁會理事長簡建輝說，湯翁是漁民，早年駕駛舢舨出海釣魚維生，老邁後無力出海，約十年前把舢舨賣了。沒有結婚及生育子女，獨居多年。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980