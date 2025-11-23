快訊

台中豐原傳隨機攻擊？怪男持美工刀大叫「要殺人」 警追查嫌犯身分

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名女子今天在臉書社團PO文說，她今天竟然在豐原區翁明公園遇到隨機攻擊，不明男子拿出美工刀大叫，員警獲報立即趕到現場，男子已逃離；豐原警分局表示，已調閱監視器畫面，全力追查嫌犯身分中。

女子在臉書豐原好康聯盟社團（原創正版社團）PO文說，她竟然在翁明公園遇到隨機攻擊，身穿長袖長褲的男子，目測約50幾歲，皮膚黑黑髒髒，頭髮不多但很炸，騎一輛黑色腳踏車，會邊騎腳踏車邊大叫，還手持一支綠色的美工刀說要殺人。

豐原分局表示，翁子派出所今天上午11時32分接獲報案指稱，在豐原區圓環北路往翁明公園方向路段，有民眾遭不明人士攻擊。

警方立即到場瞭解，一名女子步行經過該處時，遭一名騎腳踏車、年約40至50歲男子擦撞。該男子先擦撞女子停放的機車，女子要求其留下處理時，雙方發生口角與拉扯，男子隨後騎腳踏車逃逸。警方獲報後，已立即調閱沿線監視器，全力追查犯嫌身分中。

翁子派出所副所長王治原呼籲，警方絕不容許各種不法行為挑戰公權力，對於任何違法行為都將依法究辦，全力維護市民生命財產安全。

女子在臉書表示，她和朋友停好機車後，男子直接有目標性的衝撞她朋友機車，她當下說要報警叫他不要騎走，男子一拳往她臉上揮，還抓她的頭髮想要拖她走，更嗆「誰敢報警！我要殺人了」。

女子說，感謝翁子派出所的警員隨即趕到，她提醒大家，如果在路上有看到疑似上面特徵的男性要小心，她說真的很誇張，如果今天是老弱婦孺遇到該怎麼辦。

一名女子今天在臉書社團PO文說，她今天竟然在豐原區翁明公園遇到隨機攻擊，員警獲報立即趕到現場，男子已逃離。記者游振昇／攝影
一名女子今天在臉書社團PO文說，她今天竟然在豐原區翁明公園遇到隨機攻擊，員警獲報立即趕到現場，男子已逃離。記者游振昇／攝影

豐原 腳踏車 台中市

