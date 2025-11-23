取締毒駕新制上路 北市男違停受檢查出「2種毒品反應」

取締毒駕新制上路，台北市北投分局警方前夜擴大臨檢時，旋即以唾液快篩試劑驗出汽車駕駛李男涉嫌毒駕，依法究辦；警方呼籲，毒駕害人害己，民眾切勿以身試法。

警方表示，交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定， 以毒品唾液快篩試劑加強取締毒駕新制上路。

北投分局員警11月21日深夜執行擴大臨檢時，在北投區知行路發現一輛汽車違停，攔查時發現車內中控處有不明粉末，經駕駛40歲李男同意，採集粉末初驗呈K他命陽性反應，後續以毒品唾液快篩試劑施測，呈毒品安非他命陽性反應。

員警當場依道路交通管理處罰條例規定製單告發及扣車，防止毒駕繼續上路危害民眾安全，涉及刑法公共危險罪部分，將待其尿液鑑驗報告出爐，再移送士林地檢署偵辦。

警方表示，毒品唾液快篩試劑，是以採集棒放入口腔內，採集足夠唾液後放入試劑檢驗，不會造成受測對象疼痛或身體不適；快篩試劑組為全新獨立包裝一次性用品，使用完畢皆按規定銷毀，不會有重複共用情形，民眾可安心配合篩檢。

施用各類毒品不僅戕害自身健康，若在毒品影響下駕駛車輛上路，也將對其他用路人造成重大危害，警方定將究辦，民眾切勿以身試法。