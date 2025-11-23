快訊

金馬62／范冰冰奪金馬影后！工作室「寶島影后」祝賀文秒刪 本尊親曝得獎心情

羅技MX Master 4滑鼠開箱！「早下班神器」配K980光能無線鍵盤 實測解除工作焦慮

老師難為／行政訴訟撤銷性騷懲處 教性平課要建安全框架

聽新聞
0:00 / 0:00

取締毒駕新制上路 北市男違停受檢查出「2種毒品反應」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

取締毒駕新制上路，台北市北投分局警方前夜擴大臨檢時，旋即以唾液快篩試劑驗出汽車駕駛李男涉嫌毒駕，依法究辦；警方呼籲，毒駕害人害己，民眾切勿以身試法。

警方表示，交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定， 以毒品唾液快篩試劑加強取締毒駕新制上路。

北投分局員警11月21日深夜執行擴大臨檢時，在北投區知行路發現一輛汽車違停，攔查時發現車內中控處有不明粉末，經駕駛40歲李男同意，採集粉末初驗呈K他命陽性反應，後續以毒品唾液快篩試劑施測，呈毒品安非他命陽性反應。

員警當場依道路交通管理處罰條例規定製單告發及扣車，防止毒駕繼續上路危害民眾安全，涉及刑法公共危險罪部分，將待其尿液鑑驗報告出爐，再移送士林地檢署偵辦。

警方表示，毒品唾液快篩試劑，是以採集棒放入口腔內，採集足夠唾液後放入試劑檢驗，不會造成受測對象疼痛或身體不適；快篩試劑組為全新獨立包裝一次性用品，使用完畢皆按規定銷毀，不會有重複共用情形，民眾可安心配合篩檢。

施用各類毒品不僅戕害自身健康，若在毒品影響下駕駛車輛上路，也將對其他用路人造成重大危害，警方定將究辦，民眾切勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

員警以毒品唾液快篩試劑施測，李男配合檢驗後，呈毒品安非他命陽性反應。圖／讀者提供
員警以毒品唾液快篩試劑施測，李男配合檢驗後，呈毒品安非他命陽性反應。圖／讀者提供

快篩試劑 毒品 毒駕

延伸閱讀

唾液毒品快篩執法上路 彰警查到毒駕機車騎士送辦

毒品快篩上路大發威！7類毒駕躲不掉 桃警半天逮4人

毒品唾篩執法首日查獲18件毒駕 雙北都會區最多有9件

吸了再上！通緝犯榮總做裝修 半路遇警攔車...唾液快篩呈陽性

相關新聞

北捷再爆衝突！車廂2乘客激烈口角 女子突亮刀揮舞嚇壞眾人

北捷西門站昨晚驚傳衝突事件，有兩人疑似因車廂內發生口角，女子當場從包包亮出水果刀揮舞，嚇壞不少人，警方到場後隨機將兩人隔...

取締毒駕新制上路 北市男違停受檢查出「2種毒品反應」

取締毒駕新制上路，台北市北投分局警方前夜擴大臨檢時，旋即以唾液快篩試劑驗出汽車駕駛李男涉嫌毒駕，依法究辦；警方呼籲，毒駕...

影／白目通緝犯邊騎機車邊吸毒 蘆洲廟會陣頭協助警方逮人

新北市1名竊盜通緝犯下午在蘆洲邊騎機車邊吸毒品喪屍煙油，被執行廟會勤務路過員警眼尖發現，結果他拒檢飆車亂竄逃逸，最後自撞...

毒品快篩上路大發威！7類毒駕躲不掉 桃警半天逮4人

唾液毒品快篩試劑執法前天上路，桃園市警局防制毒駕肇事釀傷亡案件，自昨深夜起全市同步執行「取締酒駕丶毒駕及防制危駕勤務」，...

影／摩鐵慶生變調！壽星備毒咖啡招待 蛋糕來不及切先進警局

林姓男子昨晚號召友人到桃市桃園區某汽車旅館舉辦慶生趴，遇警方臨檢盤問，林男心虛拔腿就跑遭包抄攔下，皮包內搜出不少準備招待...

毒品唾篩執法首日查獲18件毒駕 雙北都會區最多有9件

這個月20日毒品唾篩執法上路，全國總動員查緝，警方在24小時查獲18件毒駕案並共裁罰110萬元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。