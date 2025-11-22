影／白目通緝犯邊騎機車邊吸毒 蘆洲廟會陣頭協助警方逮人

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名竊盜通緝犯下午在蘆洲邊騎機車邊吸毒品喪屍煙油，被執行廟會勤務路過員警眼尖發現，結果他拒檢飆車亂竄逃逸，最後自撞汽車倒地，遶境人員協助警方壓制嫌犯，逮捕時查獲依託咪脂煙彈和安非他命2種毒品。

蘆洲地區今天有廟會大型遶境遊行活動，延平派出所警員吳旻哲隨遶境隊伍執勤，下午1時40分左右路過三民、民族路口發現47歲楊姓男子騎機車載32歲金姓女子停等紅燈，楊男手持電子煙吸食，看起來就像毒品喪屍煙油，趨前示意靠邊受檢，楊男立即加速逃逸。

楊男逃竄到民族、民權路口自撞汽車摔倒，遶境隊伍成員看見員警在抓人，共有10幾個人馬上跑過去幫忙壓制嫌犯。稍後支援警網趕抵，經查發現楊男是新北地方法院發布的竊盜通緝犯，身上和機車則被搜出2顆依託咪脂煙彈11.3公克）、4包安非他命4.2公克、4組吸食器。

楊男警詢後被依毒駕公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例、通緝案件移送新北地檢署，他拒檢逃逸過程中3次闖紅燈、2次紅燈右轉各依違反道路交通管理處罰條例舉發，5張罰單合計可處6600元以上1萬9800元以下罰鍰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

楊姓竊盜通緝犯邊騎機車邊<a href='/search/tagging/2/吸毒' rel='吸毒' data-rel='/2/103640' class='tag'><strong>吸毒</strong></a>拒檢逃逸，最後自撞摔車被逮捕。記者林昭彰／翻攝
楊姓竊盜通緝犯（左）邊騎機車邊吸毒遇到警察，拒檢飆車逃逸最後自撞摔倒，員警立刻衝過去逮捕。記者林昭彰／翻攝
廟會遶境隊伍成員看見員警在抓人，共有10幾個人立刻跑過去幫忙壓制嫌犯。記者林昭彰／翻攝
