毒品快篩上路大發威！7類毒駕躲不掉 桃警半天逮4人

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

唾液毒品快篩試劑執法前天上路，桃園市警局防制毒駕肇事釀傷亡案件，自昨深夜起全市同步執行「取締酒駕丶毒駕及防制危駕勤務」，配合交通部新修正違反道路交通管理事件，讓唾液篩檢成執法新利器，截至今晨查獲4名汽機車駕駛上路前曾使用安毒或喪屍煙彈。

市警局表示，今年1至10月止，全市查獲毒駕案數多達600餘件，為配合新修正的違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，先前已完成外勤警力使用「唾液毒品快篩」教育訓練，強調將持續透過各項勤務，加強取締酒駕、毒駕，保障用路人安全。

桃園分局昨晚10時在朝陽街與安樂街口，見趙姓騎士邊騎車邊滑手機、行車搖擺，攔下盤查檢測出施用安非他命毒品；中壢分局仁愛所在新中北路查獲萬姓男子持毒；楊梅分局上湖所在富豐南路與新明街380巷口盤查未依規定使用霧燈，發現魏男正因詐欺案通緝中，車內又有吸食過的海洛因捲煙，所涉毒品及公共危險案函送，先押解歸案；龜山分局今早7時在萬壽路一段因楊男駕車違規又持毒，檢出依托咪酯陽性反應。

交大大隊長李維振說，市警局採購的最新型唾液毒品快篩試劑，僅需幾分鐘即可初步判定駕駛是否涉毒，能精準檢出安非他命、K他命、大麻、苯二氮平類、依托咪酯、甲基甲基卡西酮、鴉片類等7類常見毒品，將持續利用各項勤務加強取締，讓各類毒駕無所遁形，保障用路人的行車安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

在修正新法上路前，桃園市警局各單位種子教官講解唾液快篩使用要領，讓外勤員警能熟悉運用。圖／桃園市警局提供
交通警察大隊昨晚也到「取締酒駕、危駕及毒駕路檢點」督導執勤情形，了解員警對於唾液快篩毒駕熟悉程度。圖／桃園市警局提供
唾液毒品快篩試劑執法前天上路，桃園市警局自昨深夜起，全市同步執行「取締酒駕丶毒駕及防制危駕勤務」，唾液快篩果然成為執法新利器，截至今晨查獲4名汽機車駕駛上路前曾使用安毒或喪屍煙彈。圖／桃園市警局提供
唾液毒品快篩試劑執法前天上路，桃園市警局自昨深夜起，全市同步執行「取締酒駕丶毒駕及防制危駕勤務」，唾液快篩果然成為執法新利器，截至今晨查獲4名汽機車駕駛上路前曾使用安毒或喪屍煙彈。圖／桃園市警局提供

