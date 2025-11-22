影／摩鐵慶生變調！壽星備毒咖啡招待 蛋糕來不及切先進警局

林姓男子昨晚號召友人到桃市桃園區某汽車旅館舉辦慶生趴，遇警方臨檢盤問，林男心虛拔腿就跑遭包抄攔下，皮包內搜出不少準備招待友人的毒咖啡包，壽星慶生不成先進警局，警詢後依毒品罪嫌送辦。

桃園警分局說明，中路派出所警員鐘嘉呈、賴俊傑及劉竹原等人昨晚9時40分前往轄內某汽車旅館執行專案臨檢勤務，看見林姓男子站在摩鐵入口處似乎在等人，例行要求查驗證件，詎料，他卻轉身往旅館內拔腿狂奔，員警見狀，立即分頭包抄將他攔下。

林男表示，昨天是他的54歲生日，身為壽星當然要跟朋友相約到汽車旅館開慶生趴，由於他先抵達，所以在門口等朋友，可是一見警察就緊張，不自主地想閃避。

員警盤查時，問他是否有帶違禁物品，發現林男神情怪異，然後支支吾吾地說「咖啡包」，果然在皮包內起出10包三級毒品準備用來招待幫他慶生友人的毒品咖啡包，林男慶生不成只能乖乖地被逮回警所依法送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885