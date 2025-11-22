快訊

修杰楷閃兵風暴後首露面！梧桐妹從後擁抱「愛你」沒白疼

最常被說不合群！「3星座」性格特立獨行 總活在自己節奏裡

聽新聞
0:00 / 0:00

毒品唾篩執法首日查獲18件毒駕 雙北都會區最多有9件

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

這個月20日毒品唾篩執法上路，全國總動員查緝，警方在24小時查獲18件毒駕案並共裁罰110萬元。

毒駕疑犯車輛均當場遭移置保管並吊扣駕照，後續還將依據刑法及刑事訴訟法規定採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪犯行。

全國警方執法首日所查18件毒駕案，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等6都地區均有查獲，另包括新竹市、雲林縣及嘉義市等縣市區域也有毒駕案件。

查獲毒駕案件中，仍以台北及新北等北部都會區為最多，北市5件、新北4件；另查獲毒駕吸食毒品種類部份，則以安非他命9件最多，其次是愷他命2件，海洛因、依托咪酯及卡西酮各1件，另還有複合型吸食共4件(檢出兩種毒品以上)，顯見毒品唾液快篩試劑精確性，3至6分鐘就能確認是否為毒駕。

運用毒品唾液快篩檢測所取得的相關數據，將成為警方未來勤務佈署及發掘毒品盛行種類重要參考依據。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

全國查緝毒駕，24小時查獲18件，圖為北市查獲毒駕。記者廖炳棋／翻攝
全國查緝毒駕，24小時查獲18件，圖為北市查獲毒駕。記者廖炳棋／翻攝
全國查緝毒駕，24小時查獲18件，圖為北市查獲毒駕。記者廖炳棋／翻攝
全國查緝毒駕，24小時查獲18件，圖為北市查獲毒駕。記者廖炳棋／翻攝

毒駕 毒品

延伸閱讀

吸了再上！通緝犯榮總做裝修 半路遇警攔車...唾液快篩呈陽性

彰化毒蟲販毒5次獲1萬3500元 小額交易...法院重判18年

影／女騎車快又搖晃 新北警一路追至北市...一查竟是毒駕

彰化婦人遭毒駕撞死後… 警方從尿檢改唾液快篩 5分鐘即有結果

相關新聞

影／新北毒蟲持鐵棍隨機攻擊路人 6旬無辜夫妻受傷送急診

新北市三重區上午發生隨機攻擊暴力事件，1對六旬夫妻無端在路上遭陌生人持鐵棍打傷，員警獲報迅速逮捕45歲顏姓男子，並在他的...

影／摩鐵慶生變調！壽星備毒咖啡招待 蛋糕來不及切先進警局

林姓男子昨晚號召友人到桃市桃園區某汽車旅館舉辦慶生趴，遇警方臨檢盤問，林男心虛拔腿就跑遭包抄攔下，皮包內搜出不少準備招待...

毒品唾篩執法首日查獲18件毒駕 雙北都會區最多有9件

這個月20日毒品唾篩執法上路，全國總動員查緝，警方在24小時查獲18件毒駕案並共裁罰110萬元。

吸了再上！通緝犯榮總做裝修 半路遇警攔車...唾液快篩呈陽性

林姓男子身背通緝在身，昨天騎車去榮民總醫院做裝修工程，被北市松山警方鎖定，一路跟監趁他下車時盤查逮捕，員警見他行車不穩又...

彰化毒蟲販毒5次獲1萬3500元 小額交易...法院重判18年

毒駕肇事案頻傳，毒品氾濫引發社會關注，彰化縣錢姓男子 2022年到2024年間在彰化縣共販賣毒品海洛因、安非他命5次，獲...

影／女騎車快又搖晃 新北警一路追至北市...一查竟是毒駕

吳姓女子昨天騎車快又搖晃，新北市員警從中和一路尾隨至永和再經福和橋追至台北市才成功攔下，以唾液快篩一查竟是毒駕且還是新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。