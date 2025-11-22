毒品唾篩執法首日查獲18件毒駕 雙北都會區最多有9件

這個月20日毒品唾篩執法上路，全國總動員查緝，警方在24小時查獲18件毒駕案並共裁罰110萬元。

毒駕疑犯車輛均當場遭移置保管並吊扣駕照，後續還將依據刑法及刑事訴訟法規定採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪犯行。

全國警方執法首日所查18件毒駕案，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等6都地區均有查獲，另包括新竹市、雲林縣及嘉義市等縣市區域也有毒駕案件。

查獲毒駕案件中，仍以台北及新北等北部都會區為最多，北市5件、新北4件；另查獲毒駕吸食毒品種類部份，則以安非他命9件最多，其次是愷他命2件，海洛因、依托咪酯及卡西酮各1件，另還有複合型吸食共4件(檢出兩種毒品以上)，顯見毒品唾液快篩試劑精確性，3至6分鐘就能確認是否為毒駕。

運用毒品唾液快篩檢測所取得的相關數據，將成為警方未來勤務佈署及發掘毒品盛行種類重要參考依據。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885