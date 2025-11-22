吸了再上！通緝犯榮總做裝修 半路遇警攔車...唾液快篩呈陽性

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

林姓男子身背通緝在身，昨天騎車去榮民總醫院做裝修工程，被北市松山警方鎖定，一路跟監趁他下車時盤查逮捕，員警見他行車不穩又眼神空洞，得知有吸食毒品安非他命，他同意執行毒品唾液快篩試劑檢測，果真呈現陽性反應，警方依法開單並移置保管車輛及吊扣駕照，通緝部分則解送歸案。

警方調查，林男（34歲）是裝修工人，有吸毒、酒駕前科，他因不能安全駕駛遭判執行2月徒刑，卻未到案被通緝，昨天下午1點多正要騎機車去上班，至榮總醫院內裝修，松山警方發現他出沒北投區石牌路一帶至附近跟監。

林男上班騎機車前吸食毒品，因此左搖右晃，員警一路尾隨，最後在他在榮總停車後上前盤查身分，警方在他身上沒有發現毒品，但詢問後他坦承吸食，警方將人帶回派出所偵辦。

警方告知新上路的毒品唾液快篩檢驗流程及拒測法律效果後，林男同意酒測，經快篩後呈現第二級毒品安非他命陽性反應，警方遂依道交條例第35條規定裁罰3萬元至2萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣駕照1至2年。

警方對他製作通緝犯解送報告書，事後經同意進行採尿，待尿液報告出爐有吸毒情狀，將依毒品罪嫌函送台北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方對林男執行毒品唾液快篩檢驗流程。記者翁至成／翻攝
通緝犯林姓男子昨天吸毒後騎車上班，遭松山警方逮捕。記者翁至成／翻攝
通緝犯林姓男子昨天吸毒後騎車上班，遭松山警方逮捕。記者翁至成／翻攝
毒品 唾液快篩 通緝

