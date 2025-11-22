彰化毒蟲販毒5次獲1萬3500元 小額交易...法院重判18年

毒駕肇事案頻傳，毒品氾濫引發社會關注，彰化縣錢姓男子 2022年到2024年間在彰化縣共販賣毒品海洛因、安非他命5次，獲利1萬3500元，彰化縣地方法院依毒品危害防制條例將他重判18年。

判決書指出，綽號「錢龜」的錢姓男子2022年間以7000元販賣一包安非他命給曾姓男子；2023年以4500元販賣1小包安非他命給張男；2024年間以1千元販賣1小包海洛因給邱男，以500元二度賣海絡因給林男，5次販毒共得手1萬3500元。

根據買毒者證稱，錢男有時要他們先匯錢，再約在超商前車內交毒品，有時是約在某地點，由錢男入內向藥頭拿出毒品交給他們。

不過錢男否認犯行，辯稱他自己也要買毒，甚至是向人借錢合資買毒，並非賣毒藥頭，只是幫忙去拿毒品。

法官則認為，毒品價格不低，取得不易，若無利可圖，錢男怎會甘冒被查緝法辦重刑危險，無償為藥頭擔任送貨工作，根據購毒者證稱確實是錢男將毒品交給他們，錢男明知毒品危害甚大，有極高成癮性，卻助長毒品流通，致生危害社會及他人身體健康甚鉅，實應嚴懲。

法官認為，錢男否認犯行，犯後態度不佳，不過考量其販賣毒品金額不高，屬小額交易，較諸大量走私進口或利用幫派組織結構販賣毒品之毒販而言，尚有重大差異，5罪分別判處11年6月到17年不等徒刑，合併應執行18年徒刑。

毒品危害引發社會關注，彰化縣近年來已發生多起毒駕造成重大傷亡，包括2023年彰化市快官派出所29歲員警高偉倫下班返家途中，被吸毒男子吳柏翰撞死；同年另一名吳姓毒蟲也毒駕，在彰化市金馬路連環衝撞7輛汽機車，造成6人輕重傷。

今年4月蕭姓男子毒駕在彰化埤頭鄉逆向衝撞新北市康橋國際學校學生車隊，造成7名學生輕重傷；本月18日又發生彰化縣陳姓男子涉嫌毒駕，在員林市市區驚悚連人帶車撞死高姓機車女騎士後棄車逃逸，落網後已被羈押禁見。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885