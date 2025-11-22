影／新北毒蟲持鐵棍隨機攻擊路人 6旬無辜夫妻受傷送急診

警方初步了解，被害人62歲許姓男子與60歲江姓妻子上午9點半左右步行經過三和路四段382巷口，莫名其妙被陌生男子持鐵棍追著打，夫妻倆倉皇逃到玉山銀行門前騎樓，跌倒躺地還被繼續毆打，嫌犯隨即逃走，造成兩人頭部挫傷被救護車送到北市新光醫院，暫無生命危險。

警方獲報趕抵，隨後在382巷內逮捕正準備騎機車逃離的45歲顏姓男子，當場查獲作案用鐵棍，機車行李箱內還搜出1包安非他命0.29公克、用過的吸管2支。顏嫌被帶回派出所，矢口否認打人，將依傷害罪嫌及毒品危害防治條例罪嫌偵辦，詳情尚在釐清中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885