彰化婦人遭毒駕撞死後… 警方從尿檢改唾液快篩 5分鐘即有結果

彰化縣員林市本月18日發生婦人遭毒駕撞死案件，鑑於類似毒駕案件頻傳，警政署下令各警察機關採取「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，而非過去採尿送驗方式影響時效，只要5分鐘就有結果，彰化縣警局近日針對員警展開密集訓練，達到精準而快速執法，期終止毒駕，確保交通安全。

彰化縣發生的毒駕案件，除本月18日發生婦人遭毒駕撞死事件外，今年4月新北康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，行經彰化埤頭鄉時遭男子毒駕逆向衝撞，造成7名學生輕重傷；2023年1月彰化警分局快官派出所29歲警員高偉倫服完勤騎機返家途中等紅綠燈，被毒駕撞死，都歷歷在目。

警方指出，過去取締毒駕都是採取驗尿方式，但結果往往要一周以上，採取「毒品唾液快篩試劑檢測」，可在五分鐘內就有結果，如檢驗為陽性反應，可立即人車分離，防止駕駛人繼續駕駛，危害到其他用路人，員警並另行報請檢察官為毒駕者採尿， 如確定有毒品反應，即會依毒品危害條例及公共危險罪移送法辦。

民眾擔心警方採「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，如果逐車檢測是否會構成擾民？警方表示，員警會視駕駛行為有闖紅燈、逆向或偏離車道情形，或者肇事特殊，才會使用快篩。況且試劑有限，目前無法每個執勤員警都會隨身攜帶，除了專案攔檢外，一般勤務發現需要時，可立即由派出所或交通分隊等調用。

為了因應警政署此一「毒品唾液快篩試劑檢測」執法措施，彰化縣察局即刻辦理「唾液毒品快篩試劑」教育訓練，邀集各單位刑事及交通幹部及承辦人員參訓，以實作情境演練及快篩試劑操作方式、執法注意事項等，培訓種子教官，並全面推廣教育訓練至第一線全體人員，確保執法正確性與合法性。

警方強調，依道路交通管理處罰條例第35條規定，汽機車駕駛人若經檢測確認施用毒品、迷幻物品後駕車，可處1萬5000元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣駕照，致人重傷或死亡者，吊銷駕執，並不得再考領；如拒絕接受警方毒品檢測，將處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛；另施用毒品後駕車，尿液檢驗結果呈現毒品反應，將依刑法公共危險罪嫌移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885