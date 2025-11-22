快訊

日寶可夢樂園開幕「優待外國人」？內行曝「已買到票」：日本人還要抽

Twice開唱「子瑜回來了」！ 賴總統：演唱會受歡迎…代表許多人有錢有閒

獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／男持美工刀闖三重超商強盜現金6千 得手5小時後落網

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市王姓男子本月8日涉持美工刀衝進三重區1間超商恫嚇店員，逼迫店員從收銀機拿出6000元交付才倖免於難，王男得手後隨即逃離，警方於案發5小時後在三重區重新路上查獲王男，搜出1200元贓款。新北地檢署火速在日前依強盜罪嫌起訴。

起訴指出，48歲王男於本月8日下午3時11分持美工刀闖進三重區過圳街1間連鎖超商，高聲喊「搶劫」、「交出財物」逼迫賴姓店員從櫃檯收銀機內，取出6000元現金交付，王男得手後迅速衝出超商逃逸。

三重警方獲報成立專案小組擴大調閱案發地點周邊監視器畫面，當晚8時38分，於案發5小時後，在三重區重新路4段路邊查獲王男到案，起獲1200元贓款和犯案工具美工刀1把。

警方查出王男強盜得手後，於逃逸過程中，曾換乘3次計程車，途中還脫掉外衣變裝1次，再跑到三溫暖休息，仍被鷹眼小組鎖定行蹤才查緝到案，，落網時其身上也花到只剩下1200元。

警方隔天詢問後依法移送新北地檢署偵辦，檢察官訊問後，雖王男坦承犯行但確有逃亡之實，向法院聲請羈押禁見獲准，檢方日前依加重強盜罪嫌起訴王男。

新北市王姓男子本月8日涉持美工刀衝進三重區1間超商恫嚇店員強盜得手6000元，逃逸5小時就被警方循線查獲，新北檢方日前迅速依強盜罪嫌起訴。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子本月8日涉持美工刀衝進三重區1間超商恫嚇店員強盜得手6000元，逃逸5小時就被警方循線查獲，新北檢方日前迅速依強盜罪嫌起訴。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子本月8日涉持美工刀衝進三重區1間超商恫嚇店員強盜得手6000元，逃逸5小時就被警方循線查獲，新北檢方日前迅速依強盜罪嫌起訴。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子本月8日涉持美工刀衝進三重區1間超商恫嚇店員強盜得手6000元，逃逸5小時就被警方循線查獲，新北檢方日前迅速依強盜罪嫌起訴。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子本月8日涉持美工刀衝進三重區1間超商恫嚇店員強盜得手6000元，逃逸5小時就被警方循線查獲，新北檢方日前迅速依強盜罪嫌起訴。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子本月8日涉持美工刀衝進三重區1間超商恫嚇店員強盜得手6000元，逃逸5小時就被警方循線查獲，新北檢方日前迅速依強盜罪嫌起訴。記者王長鼎／翻攝

三重 強盜

延伸閱讀

詐團主謀歐俞彤騙158億辯「不知詐術」重判24年 合議庭：贓款已難追回

澎湖馬公警方偵辦竊案 1男子落網坦承犯行

獨／大膽犯案？屏東縣政府北棟廁所驚傳偷拍狼 男落網稱「臨時起意」

影／境外機房訊號偽台灣市話...台中詐團發話40萬通騙3億 19人落網

相關新聞

彰化婦人遭毒駕撞死後… 警方從尿檢改唾液快篩 5分鐘即有結果

彰化縣員林市本月18日發生婦人遭毒駕撞死案件，鑑於類似毒駕案件頻傳，警政署下令各警察機關採取「毒品唾液快篩試劑檢測」執法...

影／男持美工刀闖三重超商強盜現金6千 得手5小時後落網

新北市王姓男子本月8日涉持美工刀衝進三重區1間超商恫嚇店員，逼迫店員從收銀機拿出6000元交付才倖免於難，王男得手後隨即...

全面啟用毒品唾液快篩！新竹市警首晚攔車 揪毒駕奏功

近來新興毒品「喪屍煙彈」流竄於市面，造成毒駕風險升高，引發多起嚴重交通事故。為加強打擊吸食毒品後駕車，新竹市警察局自本月...

影／騎士未打方向燈攔下 嘉義首例毒品唾液快篩揪出毒駕

嘉義市警方加強夜間巡邏再傳成果！第二分局新南所警網昨晚在彌陀路巡查時，發現劉姓男子騎機車未打方向燈，立即予以攔查。員警上...

新北首例…三重口罩男「嘴巴動不停」咬毒煙彈被抓包 涉毒駕送辦

新北市賴姓男子今天凌晨帶口罩嘴咬毒煙彈騎機車行經三重區遭警攔查，現場以唾液快篩檢測呈陽性，涉毒駕依法送辦，成為本月20日...

查緝毒駕快篩上路首日 全國查獲10件毒駕

昨天是毒駕執法新制首日，唾液毒品快篩試劑登場，全國各警察機關展開執法，截至今天中午，全國共查獲10件毒駕案，北市3件、新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。