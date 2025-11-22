影／男持美工刀闖三重超商強盜現金6千 得手5小時後落網

新北市王姓男子本月8日涉持美工刀衝進三重區1間超商恫嚇店員，逼迫店員從收銀機拿出6000元交付才倖免於難，王男得手後隨即逃離，警方於案發5小時後在三重區重新路上查獲王男，搜出1200元贓款。新北地檢署火速在日前依強盜罪嫌起訴。

起訴指出，48歲王男於本月8日下午3時11分持美工刀闖進三重區過圳街1間連鎖超商，高聲喊「搶劫」、「交出財物」逼迫賴姓店員從櫃檯收銀機內，取出6000元現金交付，王男得手後迅速衝出超商逃逸。

三重警方獲報成立專案小組擴大調閱案發地點周邊監視器畫面，當晚8時38分，於案發5小時後，在三重區重新路4段路邊查獲王男到案，起獲1200元贓款和犯案工具美工刀1把。

警方查出王男強盜得手後，於逃逸過程中，曾換乘3次計程車，途中還脫掉外衣變裝1次，再跑到三溫暖休息，仍被鷹眼小組鎖定行蹤才查緝到案，，落網時其身上也花到只剩下1200元。