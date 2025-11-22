全面啟用毒品唾液快篩！新竹市警首晚攔車 揪毒駕奏功
近來新興毒品「喪屍煙彈」流竄於市面，造成毒駕風險升高，引發多起嚴重交通事故。為加強打擊吸食毒品後駕車，新竹市警察局自本月20日起，全面導入毒品唾液快篩檢測新制，並於當天晚間10點多，在新竹市經國路一段攔檢蔡姓機車騎士，發現其全身散發毒品氣味，當場實施檢測呈卡西酮類陽性，當場禁止其駕駛，移置保管車輛並舉發製單。
警方指出，以往要判定駕駛人有無施用毒品後駕車，須以尿液或血液採驗，未能如酒測器即時檢測，即早發現毒駕情事。政府為防制毒駕事件造成社會公安重大危害，推動唾液毒品快篩試劑投入執法。該試劑具有即時、高效與準確等特點，讓警察在執行路檢盤查取締毒駕事件時，能迅速得知檢測結果，如呈陽性時可依違反道路交通管理處罰條例毒駕製單舉發並移置保管車輛，即時採取「人車分離」，避免駕駛持續危害用路人安全。
警政署通令警察機關於11月20日起全面啟用唾液毒品快篩試劑取締毒駕，新竹市警察局首日於晚上10點，執行路檢盤查勤務，在新竹市經國路一段攔檢蔡姓機車騎士，發現其全身散發毒品氣味，當場實施檢測呈卡西酮類陽性，當場禁止其駕駛，移置保管車輛並舉發製單。
新竹市警察局表示，唾液毒品快篩試劑投入執法後，讓毒駕行為無所遁形，未來駕駛人若經唾液快篩呈陽性反應，將重罰3萬元至12萬元，並吊扣駕照1至2年；若拒絕檢測，罰鍰更將高達18萬元，並吊銷駕照，且仍會追究公共危險罪與毒品等刑責。
新竹市警察局長許頌嘉呼籲，毒品唾液快篩全面上路，警方將以最高強度執法，請民眾務必配合檢測，守護自已，也守護每一位用路人。警察局亦會持續強化夜間及易發生事故路段之取締密度，展現嚴正「毒駕零容忍」的執法決心，守護新竹市民安全的交通環境。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
