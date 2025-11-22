快訊

川普逼烏克蘭簽「28點和平計畫」可行嗎？爭議與分析一次看

日職／新球季穿上西武73號 林安可：挑戰日職由衷開心

酸高市府嗆告「有夠暖」！陳菁徽再指多位綠委交往月世界垃圾山主嫌

聽新聞
0:00 / 0:00

影／騎士未打方向燈攔下 嘉義首例毒品唾液快篩揪出毒駕

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市警方加強夜間巡邏再傳成果！第二分局新南所警網昨晚在彌陀路巡查時，發現劉姓男子騎機車未打方向燈，立即予以攔查。員警上前盤問時，察覺劉男眼神渙散、反應呆滯，疑似有施用毒品情形，經劉男同意後施以毒品唾液快篩，結果呈現二級毒品陽性反應。

警方當場依道路交通管理處罰條例製單舉發，並將機車移置保管，後續依法採集尿液送驗，案件將函送嘉義地檢署偵辦。此案也是嘉義市首宗以唾液快篩揪出的毒駕案例，凸顯警方最新查緝工具已上線。

警方強調，毒駕行為嚴重威脅道路安全，未來將持續加強攔查與取締，全力阻絕毒駕上路，守護市民生命與財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

嘉義市第二警分局新南所警網昨晚在彌陀路巡查，見劉姓男子騎車未打方向燈，攔查盤問時察覺他眼神渙散、反應呆滯，經同意後施以毒品唾液快篩，呈現二級毒品陽性反應。圖／警方提供
嘉義市第二警分局新南所警網昨晚在彌陀路巡查，見劉姓男子騎車未打方向燈，攔查盤問時察覺他眼神渙散、反應呆滯，經同意後施以毒品唾液快篩，呈現二級毒品陽性反應。圖／警方提供
嘉義市第二警分局新南所警網昨晚在彌陀路巡查，見劉姓男子騎車未打方向燈，攔查盤問時察覺他眼神渙散、反應呆滯，經同意後施以毒品唾液快篩，呈現二級毒品陽性反應。圖／警方提供
嘉義市第二警分局新南所警網昨晚在彌陀路巡查，見劉姓男子騎車未打方向燈，攔查盤問時察覺他眼神渙散、反應呆滯，經同意後施以毒品唾液快篩，呈現二級毒品陽性反應。圖／警方提供
嘉義市第二警分局新南所警網昨晚在彌陀路巡查，見劉姓男子騎車未打方向燈，攔查盤問時察覺他眼神渙散、反應呆滯，經同意後施以毒品唾液快篩，呈現二級毒品陽性反應。圖／警方提供
嘉義市第二警分局新南所警網昨晚在彌陀路巡查，見劉姓男子騎車未打方向燈，攔查盤問時察覺他眼神渙散、反應呆滯，經同意後施以毒品唾液快篩，呈現二級毒品陽性反應。圖／警方提供

唾液快篩 毒品 嘉義

延伸閱讀

華泰名品城嘉義店2028年迎賓 搶攻台積電進駐後高薪工程師商機

新北首例…三重口罩男「嘴巴動不停」咬毒煙彈被抓包 涉毒駕送辦

查緝毒駕快篩上路首日 全國查獲10件毒駕

毒品唾液快篩新上路 北市警抓3人…他被攔查驚呼：這是怎麼回事

相關新聞

全面啟用毒品唾液快篩！新竹市警首晚攔車 揪毒駕奏功

近來新興毒品「喪屍煙彈」流竄於市面，造成毒駕風險升高，引發多起嚴重交通事故。為加強打擊吸食毒品後駕車，新竹市警察局自本月...

影／騎士未打方向燈攔下 嘉義首例毒品唾液快篩揪出毒駕

嘉義市警方加強夜間巡邏再傳成果！第二分局新南所警網昨晚在彌陀路巡查時，發現劉姓男子騎機車未打方向燈，立即予以攔查。員警上...

新北首例…三重口罩男「嘴巴動不停」咬毒煙彈被抓包 涉毒駕送辦

新北市賴姓男子今天凌晨帶口罩嘴咬毒煙彈騎機車行經三重區遭警攔查，現場以唾液快篩檢測呈陽性，涉毒駕依法送辦，成為本月20日...

查緝毒駕快篩上路首日 全國查獲10件毒駕

昨天是毒駕執法新制首日，唾液毒品快篩試劑登場，全國各警察機關展開執法，截至今天中午，全國共查獲10件毒駕案，北市3件、新...

毒品唾液快篩新上路 北市警抓3人…他被攔查驚呼：這是怎麼回事

毒品唾液快篩試劑檢測新法上路，台北市昨天晚上執行取締酒駕（毒駕）勤務，其中台北市保大查獲3件3人，查扣大麻捲菸10支、依...

彰化毒駕撞死人肇逃被逮還在開毒趴 去年底假釋出獄…再押回籠

彰化縣陳姓男子涉嫌毒駕，本月18日駕車行經員林市新義街、員鹿路口時竟將前方等紅綠燈的機車女騎士撞倒後，連車帶人輾壓過去即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。