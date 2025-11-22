聽新聞
影／騎士未打方向燈攔下 嘉義首例毒品唾液快篩揪出毒駕
嘉義市警方加強夜間巡邏再傳成果！第二分局新南所警網昨晚在彌陀路巡查時，發現劉姓男子騎機車未打方向燈，立即予以攔查。員警上前盤問時，察覺劉男眼神渙散、反應呆滯，疑似有施用毒品情形，經劉男同意後施以毒品唾液快篩，結果呈現二級毒品陽性反應。
警方當場依道路交通管理處罰條例製單舉發，並將機車移置保管，後續依法採集尿液送驗，案件將函送嘉義地檢署偵辦。此案也是嘉義市首宗以唾液快篩揪出的毒駕案例，凸顯警方最新查緝工具已上線。
警方強調，毒駕行為嚴重威脅道路安全，未來將持續加強攔查與取締，全力阻絕毒駕上路，守護市民生命與財產安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
