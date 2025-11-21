新北首例…三重口罩男「嘴巴動不停」咬毒煙彈被抓包 涉毒駕送辦

新北市賴姓男子今天凌晨帶口罩嘴咬毒煙彈騎機車行經三重區遭警攔查，現場以唾液快篩檢測呈陽性，涉毒駕依法送辦，成為本月20日唾液快篩新制上路以來，新北市當場查獲涉嫌毒駕首例。

新式毒品唾液快篩昨天全國正式上路配合執法，今天凌晨三重派出所員警於轄內中央北路40號前，發現賴姓男子（43歲）騎車未開頭燈，形跡可疑，現場攔下盤查於對談時，員警發現賴男戴著口罩不停咀嚼，引起員警注意，要求拉下口罩，赫然發現賴男嘴裡含著電子煙和菸彈。

賴男一開始故作鎮定，認為單純電子煙彈沒有問題，員警現場採集唾液，用毒品唾液快篩試劑一驗，果然呈現依托咪酯陽性反應，涉嫌毒駕行為無所遁形，員警當場查扣含有依托咪酯電子煙彈1顆，重6.04公克，當場開單告發並依法送辦，成為本月20日唾液快篩新制上路以來，新北市當場查獲涉嫌毒駕首例。

新北市警局長方仰寧表示，毒駕與酒駕同樣具有高度危險性，對用路人安全造成嚴重威脅，他說，新北警方對毒駕採取絕對零容忍態度，毒駕上路絕不寬貸，毒品唾液快篩試劑新制上路後，新北警方會嚴格依程序執法，不會因任何壓力退縮。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885