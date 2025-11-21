快訊

新北首例…三重口罩男「嘴巴動不停」咬毒煙彈被抓包 涉毒駕送辦

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市賴姓男子今天凌晨帶口罩嘴咬毒煙彈騎機車行經三重區遭警攔查，現場以唾液快篩檢測呈陽性，涉毒駕依法送辦，成為本月20日唾液快篩新制上路以來，新北市當場查獲涉嫌毒駕首例。

新式毒品唾液快篩昨天全國正式上路配合執法，今天凌晨三重派出所員警於轄內中央北路40號前，發現賴姓男子（43歲）騎車未開頭燈，形跡可疑，現場攔下盤查於對談時，員警發現賴男戴著口罩不停咀嚼，引起員警注意，要求拉下口罩，赫然發現賴男嘴裡含著電子煙和菸彈。

賴男一開始故作鎮定，認為單純電子煙彈沒有問題，員警現場採集唾液，用毒品唾液快篩試劑一驗，果然呈現依托咪酯陽性反應，涉嫌毒駕行為無所遁形，員警當場查扣含有依托咪酯電子煙彈1顆，重6.04公克，當場開單告發並依法送辦，成為本月20日唾液快篩新制上路以來，新北市當場查獲涉嫌毒駕首例。

新北市警局長方仰寧表示，毒駕與酒駕同樣具有高度危險性，對用路人安全造成嚴重威脅，他說，新北警方對毒駕採取絕對零容忍態度，毒駕上路絕不寬貸，毒品唾液快篩試劑新制上路後，新北警方會嚴格依程序執法，不會因任何壓力退縮。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市賴姓男子今天凌晨帶口罩嘴咬毒煙彈騎機車行經三重區遭警攔查，現場以唾液快篩檢測呈陽性，涉毒駕依法送辦，成為本月20日唾液快篩新制上路以來，新北市當場查獲毒駕首例。圖／警方提供
唾液快篩 毒駕 電子煙

相關新聞

新北首例…三重口罩男「嘴巴動不停」咬毒煙彈被抓包 涉毒駕送辦

新北市賴姓男子今天凌晨帶口罩嘴咬毒煙彈騎機車行經三重區遭警攔查，現場以唾液快篩檢測呈陽性，涉毒駕依法送辦，成為本月20日...

查緝毒駕快篩上路首日 全國查獲10件毒駕

昨天是毒駕執法新制首日，唾液毒品快篩試劑登場，全國各警察機關展開執法，截至今天中午，全國共查獲10件毒駕案，北市3件、新...

毒品唾液快篩新上路 北市警抓3人…他被攔查驚呼：這是怎麼回事

毒品唾液快篩試劑檢測新法上路，台北市昨天晚上執行取締酒駕（毒駕）勤務，其中台北市保大查獲3件3人，查扣大麻捲菸10支、依...

彰化毒駕撞死人肇逃被逮還在開毒趴 去年底假釋出獄…再押回籠

彰化縣陳姓男子涉嫌毒駕，本月18日駕車行經員林市新義街、員鹿路口時竟將前方等紅綠燈的機車女騎士撞倒後，連車帶人輾壓過去即...

影／狂歡斷片？男手握喪屍煙彈路口昏睡害塞車 見警茫然：我在哪

桃園市桃園區大興西路左轉文中路的車道昨天近午時分大塞車，桃園警方巡邏，發現邱姓男駕駛等號誌時竟能秒睡，釀後方車輛回堵，上...

不法集團假養殖真走私！連江查緝隊查獲走私牡蠣425 袋、逾5噸

海巡署偵防分署連江查緝隊近期掌握走私牡蠣的不法情資，在福建連江地檢署指揮下，海巡署第十一巡防區整合金馬澎分署第一○岸巡隊...

