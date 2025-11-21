查緝毒駕快篩上路首日 全國查獲10件毒駕
昨天是毒駕執法新制首日，唾液毒品快篩試劑登場，全國各警察機關展開執法，截至今天中午，全國共查獲10件毒駕案，北市3件、新北2件、桃園市、新竹市、台中市與台南市各1件。
20日是唾液毒品快篩檢測執法啟動首日，台北市自辦「擴大取締酒駕、毒駕兼防制危險駕車勤務」，提供初篩試劑讓同仁用於勤務中，並依試劑呈陽性反應結果，當場開立罰單、車輛移置保管、吊扣其駕駛執照。
台北市執法首日，查獲3件駕駛人疑似使用安非他命陽性反應，警方依法將疑似毒駕駕駛人攔查後，告知執法程序及快篩試劑使用方式、保存期限等規定，全程錄音錄影，以保障駕駛人權利；若拒絕檢測者，則重處新台幣18萬元罰鍰、車輛移置保管及「吊銷」駕照等行政處分。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言