查緝毒駕快篩上路首日 全國查獲10件毒駕

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

昨天是毒駕執法新制首日，唾液毒品快篩試劑登場，全國各警察機關展開執法，截至今天中午，全國共查獲10件毒駕案，北市3件、新北2件、桃園市、新竹市、台中市與台南市各1件。

20日是唾液毒品快篩檢測執法啟動首日，台北市自辦「擴大取締酒駕、毒駕兼防制危險駕車勤務」，提供初篩試劑讓同仁用於勤務中，並依試劑呈陽性反應結果，當場開立罰單、車輛移置保管、吊扣其駕駛執照。

台北市執法首日，查獲3件駕駛人疑似使用安非他命陽性反應，警方依法將疑似毒駕駕駛人攔查後，告知執法程序及快篩試劑使用方式、保存期限等規定，全程錄音錄影，以保障駕駛人權利；若拒絕檢測者，則重處新台幣18萬元罰鍰、車輛移置保管及「吊銷」駕照等行政處分。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市查緝毒駕，首日查獲3件，圖為北市查緝情形。記者廖炳棋／翻攝

