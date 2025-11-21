快訊

毒品唾液快篩新上路 北市警抓3人…他被攔查驚呼：這是怎麼回事

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

毒品唾液快篩試劑檢測新法上路，台北市昨天晚上執行取締酒駕（毒駕）勤務，其中台北市保大查獲3件3人，查扣大麻捲菸10支、依托咪酯煙彈4個、安非他命1包、安非他命殘留打火機1個及安非他命吸食器1組等證物，警詢後依毒品罪嫌移送法辦，毒駕部分則製單舉發。

北市保大指出，昨天晚上11點15分，在重慶北路與敦煌路口查獲闕姓男子（36歲）開車持有二級毒品安非他命，依法執行毒品唾液快篩呈現陽性反應；昨天晚上11點44分、45分在建國北路三段農安街口，分別查獲邱姓男子（35歲）、沈姓男子（26歲）開車持有大麻捲煙10支和依托咪酯菸彈4個，唾液快篩呈現陽性反應。

警方說，快篩陽性可處3萬元至12萬元罰鍰，吊扣駕照1年至2年、並吊扣該汽機車牌照二年，另駕駛人若拒絕接受唾液快篩，將處18萬元罰鍰並吊銷駕照及吊扣牌照2年。

警方進一步說，「毒品唾液快篩」需要以口腔內側採集唾液，並不會造成疼痛或身體不適，採檢器具為一次性使用，民眾能安心配合。

過去駕駛人疑似施用毒品要等到尿液報告才能舉證後移送法辦，警政署為了打擊第一線毒駕，研議「毒品唾液快篩試劑檢測」執法策略，經會同交通部增訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第19條之4，律定實施毒品唾液快篩檢測及拒測的處置程序，相關條文已於19日正式公告施行。

據了解，有駕駛人不了解新規定，被攔查後大驚「這是怎麼回事」，經查詢網路後才乖乖配合員警採證。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查扣大麻捲菸10支、依托咪酯煙彈4個、安非他命1包、安非他命殘留打火機1個及安非他命吸食器1組等證物。記者翁至成／翻攝
北市保大對嫌疑犯實施唾液快篩，呈現陽性反應。
北市保大對嫌疑犯實施唾液快篩，呈現陽性反應。記者翁至成／翻攝
警方查扣大麻捲菸10支、依托咪酯煙彈4個、安非他命1包、安非他命殘留打火機1個及安非他命吸食器1組等證物。記者翁至成／翻攝
警方查扣大麻捲菸10支、依托咪酯煙彈4個、安非他命1包、安非他命殘留打火機1個及安非他命吸食器1組等證物。記者翁至成／翻攝
北市保大依法執行取締酒駕（毒駕）勤務。記者翁至成／翻攝
北市保大依法執行取締酒駕（毒駕）勤務。記者翁至成／翻攝

