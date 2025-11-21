快訊

彰化毒駕撞死人肇逃被逮還在開毒趴 去年底假釋出獄…再押回籠

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣陳姓男子涉嫌毒駕，本月18日駕車行經員林市新義街、員鹿路口時竟將前方等紅綠燈的機車女騎士撞倒後，連車帶人輾壓過去即肇逃，造成1死2傷，彰化地檢署昨晚訊後依殺人、毒駕、肇事逃逸等罪嫌將陳男聲押獲准。據了解，陳男曾因強盜、毒品案被判刑11年，去年底才剛假釋出獄，竟又涉開毒趴撞死人。

45歲陳男18日駕車行經員林市新義街、員鹿路口時，竟將前方高姓機車女騎士（64歲）撞倒後，直接輾過，造成高女當場死亡，畫面相當驚悚，陳男肇事後並未停車，直接開走肇逃，事後將向友人借來的車子丟棄在社頭鄉山區。

警方前天在員林市山腳路查獲陳男，當時車中還有2名友人，並在車中查到安非他命、依托咪酯等兩種毒品多個毒包，3人疑似還在吸毒開毒趴，彰檢昨晚複訊後，認為陳男涉犯殺人、毒駕、肇事逃逸等罪嫌重大，且有勾串證人或滅證之虞，認有羈押必要，聲押陳男，並禁止接見通信。

法院認定，陳男涉嫌重大，且肇事後逃逸，其中殺人罪為最輕本刑有期徒刑5年以上之罪，被告有為規避重刑逃亡之虞，且事發後有與證人串證、刪除手機聯絡訊息行為，有相當理由認被告有勾串證人之，被告犯行對社會治安造成重大危害，因此裁定羈押禁見。

據了解，陳男前科累累，曾因毒品、竊盜、強盜等案被判刑11年，去年12月才假釋出獄。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

