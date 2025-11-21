影／狂歡斷片？男手握喪屍煙彈路口昏睡害塞車 見警茫然：我在哪

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區大興西路左轉文中路的車道昨天近午時分大塞車，桃園警方巡邏，發現邱姓男駕駛等號誌時竟能秒睡，釀後方車輛回堵，上前敲窗驚見秋男手握俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯涉嫌毒駕，警車包夾後叫醒逮捕，邱還一臉矇「我在哪」，訊後毒品罪嫌送辦。

桃園分局說，龍安派出所巡佐王人賢及警員徐良諭昨天上午11時外出巡邏，發現大興西路三段、文中路的左轉車道，有輛白色轎車在號誌轉換綠燈時，仍然不動如山，後方車輛不斷按喇叭提醒也沒用，導致後方車流嚴重回堵。

員警原以為是單純車輛故障，上前查看卻發現駕駛座上的29歲邱姓男子正呼呼大睡，令人咋舌的是，他的手中竟還緊緊握著俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯。為免邱男驚醒駕車暴衝，警以巡邏車前後包夾，再敲窗將人叫醒，所幸邱男仍然呆滯，完全搞不清楚狀況。

邱男供稱，前一晚在新店幫朋友慶生，狂歡整夜未眠，聚會結束後，原本打算駕車返回新北樹林住處，沒想到半途體力不支加上毒品作用，停等紅燈後竟然睡著了，當警方詢問「不是要回樹林，怎麼會在桃園？」他自己也是滿頭問號，完全記不起來，不知如何「迷航」到桃園。

桃園分局表示，吸毒駕車猶如不定時炸彈，甚至危害他人生命安全，行徑惡劣。桃園警分局自年初迄今已查獲33件毒駕案件，會持續加強毒品掃蕩查緝，呼籲民眾遠離毒品，切勿心存僥倖，害人害己。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園警方以警車前後包夾後，將昏睡的邱男喚醒。圖／桃園警分局提供
桃園市區大興西路三段左轉文中路的車道，昨天上午11時突然大塞車，原來是新北市邱男吸毒狂歡後要返家，停等紅燈竟然秒睡，手中還握著喪屍煙彈，警詢後依毒品送辦。圖／桃園警分局提供
邱男茫然表示，他從新店要回樹林，不知道為何會出現在桃園。圖／桃園警分局提供
當警方發現新北市邱男昏睡路口，手中握著喪屍煙彈，立刻以警車包夾防止暴衝。圖／桃園警分局提供
毒品 喪屍煙彈

