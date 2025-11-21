不法集團假養殖真走私！連江查緝隊查獲走私牡蠣425 袋、逾5噸

海巡署偵防分署連江查緝隊近期掌握走私牡蠣的不法情資，在福建連江地檢署指揮下，海巡署第十一巡防區整合金馬澎分署第一○岸巡隊及艦隊分署第十海巡隊，組成專案小組展開行動。專案小組於今年 9 月 2 日鎖定本國籍漁船「吉○號」，在海上攔查時當場查獲來自中國大陸的牡蠣 425 袋、重達 5147.8 公斤，依懲治走私條例將全案移送連江地檢署偵辦。

連江查緝隊今天表示，近年不肖業者時常利用馬祖周邊的養殖漁業活動作為掩護，以「死轉手」方式與中國大陸漁船在海上接駁走私牡蠣，藉此牟取高額暴利，連江查緝隊近日強化情資佈建，最終順利掌握本案犯罪流程，案中陳姓船長與 6 名外籍船員駕駛吉船出海，於海上與陸船約定接駁點進行非法交易，未料全程早已遭專案小組監控，最終遭海巡艇近身查獲，成功遏止走私行為。