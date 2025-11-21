快訊

被催「好了沒」反手殺友！假釋犯一審判無期 檢建請續押

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

假釋犯林家宏到基隆交易毒品，在民宅1樓遇到高姓友人，聊起天來，準備帶林上樓的李男問「要上去了嗎？還要等你多久？」惹來殺身之禍。林拿摺疊刀朝李的左腹、右胸猛刺，隨即乘車離去，李送醫不治。基隆地院國民法官庭認為李沒挑釁卻遭殺害，判林無期徒刑。案經上訴，因林的羈押期12月3日屆滿，台灣高等法院今開訊問庭，檢察官建請高院續押。

林家宏（32歲）原從事鐵工、當鋪工作，有傷害等前科，高院2020年裁定應執行5年10月徒刑確定，他2024年2月6日假釋出監。2024年6月20日下午，林與妻子林育滋搭乘友人陳柏均的轎車前往矯正署勵志中學探望陳妻，接著北上基隆欲找曾姓男子交易毒品。

一行人在當天晚上7點57分抵達曾家住處樓下，林家宏遇到高姓友人，負責帶林上樓的李男說「你是好了沒？要上去了嗎？還要等你多久？」林心生不悅，拿刀刺死李。李的母親提告，基隆地檢署依殺人罪嫌起訴林家宏。

基院國民法官庭認為林與李僅是點頭之交，林只因不滿被嗆，就拿刀殺害李，宛如當街隨機殺人，手段凶殘。林的律師辯稱，林是因為李突然對他「伸手」，才持刀殺人，不能與北捷鄭捷隨機殺人案相提並論。

一審審酌林智識程度為國中畢業、單親等情狀後，判他無期徒刑，褫奪公權終身。

林家宏不服一審判決，上訴高院，因他的羈押期限將於12月3日屆滿，高院今開訊問庭。林對於是否繼續羈押沒有意見，身體也健康。檢察官則主張林一審被判無期徒刑，為確保後續審理及執行，建請法院繼續羈押。法官諭知候核辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

假釋犯林家宏到基隆交易毒品，在民宅1樓遇到高姓友人，聊起天來，準備帶林上樓的李忠諺問「要上去了嗎？還要等你多久？」惹來殺身之禍。基隆地院國民法官庭認為李沒挑釁卻遭殺害，判林無期徒刑，因林的羈押期12月3日屆滿，台灣高等法院今開訊問庭，檢察官建請高院續押。記者王宏舜／攝影
假釋犯林家宏到基隆交易毒品，在民宅1樓遇到高姓友人，聊起天來，準備帶林上樓的李忠諺問「要上去了嗎？還要等你多久？」惹來殺身之禍。基隆地院國民法官庭認為李沒挑釁卻遭殺害，判林無期徒刑，因林的羈押期12月3日屆滿，台灣高等法院今開訊問庭，檢察官建請高院續押。記者王宏舜／攝影

