影／唾液快篩上路！高雄首件毒駕案 犯嫌有這特徵…一測「中了」

毒品唾液快篩檢測及拒測執法上路，高市鳳山警分局警方昨晚7時10分發現騎士盧姓男子機車懸掛假車牌攔查，警方眼尖發現盧手上有疑似施用毒品的針孔，用快篩一測，呈一級毒品陽性反應，當場將盧送辦，成為全國首例毒駕案。

毒品唾液快篩檢測及拒測執法即日起上路，昨首日共有台北市、高雄市、基隆市、新竹市等4個警局執行取締勤務。

高市鳳山警分局鳳崗派出所巡邏員警昨晚7時10分許，在鳳山區大東一路、光遠路口，見前方男子騎乘機車車號與電腦查詢登記的車籍不符，於是趨前攔查。

警方盤查騎士盧姓男子（48歲）身分資料，過程中發現盧男手部疑似有施用毒品的針孔痕跡，懷疑盧男有毒駕行為，當場拿出毒品唾液快篩對盧男施以檢測，結果呈一級毒品海洛因的陽性反應。

警方除依法採集尿液送驗函送高雄地檢署偵辦外，另當場依據道路交通管理處罰條例第35條汽機車駕駛人，駕駛汽機車經測試檢定吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品，將處以1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並當場移置保管該機車及吊扣其駕駛執照1年至2年，舉發盧男。