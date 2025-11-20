毒品唾液快篩執法上路首日 高雄警查獲首例毒駕

快訊

中央社／ 台北20日電

警政署刑事局今天通令全國警察機關，毒品唾液快篩檢測及拒測執法即日起上路，首日共有台北市、高雄市、基隆市、新竹市等4個警局執行取締勤務，高雄查獲首例毒駕偵辦。

刑事局下午透過新聞稿表示，為有效打擊毒駕案件，先前已研議律定實施毒品唾液快篩檢測及拒測的處置程序，相關條文於昨天正式公告施行，並也函頒毒品唾液快篩執法作業程序，通令全國各警察機關今日起正式全面上路執法。

根據警方最新統計資料顯示，今天共有台北市、高雄市、基隆市、新竹市等4個警察局編排取締毒駕勤務，截至晚間9時，高雄市警察局鳳山分局已查獲1件唾液毒品快篩陽性的疑似毒駕案件，涉案犯嫌的唾液呈現第一級毒品（鴉片類）陽性反應，後續依法偵辦。

刑事局表示，駕駛人若毒駕經毒品唾液快篩檢測陽性者，將依據「道路交通管理處罰條例」第35條規定，處新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，均「當場移置保管車輛」及「吊扣」駕照1年至2年。

此外，拒絕檢測者，則重處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及「吊銷」駕照。員警後續並將依據刑法及刑事訴訟法規定，採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪犯行。

唾液快篩 毒品 毒駕

