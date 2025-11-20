網傳放置炸彈新北3校被點名 強化校園巡查

新北市有3所學校遭網路留言，揚言要放置爆裂物。警方表示，已建立窗口隨時危機處理。示意圖／聯合報系資料照片

新北市有3所學校遭網路留言，揚言要放置爆裂物；某高中校長今晚表示，將與教官、保全、教師強化門禁管制及校園內外巡查，注意可疑人物。警方表示，已建立窗口隨時危機處理。

有民眾在網路平台發文聲稱，將於雙北多所學校置放炸彈，新北市共有3所學校被網路留言點名，包括1所高中與2所大專院校。

警方今天晚上回應中央社記者詢問表示，已經與學校建立直接對應窗口，隨時聯繫與危機處置，也會請各轄區警力加強維安巡邏。

教育局告訴中央社記者，經瞭解，新北市某所高中於19日晚間，接獲警方通知有民眾在網路社群平台，揚言於多校放置爆裂物。校方第一時間完成校安通報，並啟動應變機制，並請轄區派出所加強巡查校園周邊安全。

新北市的公私立高中、國中、國小共338所，遭點名的還包括校園位於新北的大學；教育局說，已要求國、高中學校加強師生安全教育宣導，提高警覺，注意可疑人物；校方隨時與轄區警方保持密切聯繫。

這所高中的校長晚間接受中央社記者電訪表示，今天校園平靜，學校師生都在籌備與進行姊妹學校交流、校慶活動。校方獲悉網路的留言後，已經請校內保全加強24小時巡邏。

校長表示，尤其加強巡邏廁所、死角、頂樓與偏僻角落，同時，也請校內教官、老師一起注意加強巡邏，並透過宣導提醒學生警覺意識。