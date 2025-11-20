快訊

台積電員工五年多領45%…晶片廠紛加薪搶人留才 她卻說問題不在錢

全球最佳航空排名出爐！這間奪回第一寶座 我國航空名次曝光

網傳放置炸彈新北3校被點名 強化校園巡查

中央社／ 新北20日電

新北市有3所學校遭<a href='/search/tagging/2/網路' rel='網路' data-rel='/2/219156' class='tag'><strong>網路</strong></a>留言，揚言要放置爆裂物。警方表示，已建立窗口隨時危機處理。示意圖／聯合報系資料照片
新北市有3所學校遭網路留言，揚言要放置爆裂物。警方表示，已建立窗口隨時危機處理。示意圖／聯合報系資料照片

新北市有3所學校遭網路留言，揚言要放置爆裂物；某高中校長今晚表示，將與教官、保全、教師強化門禁管制及校園內外巡查，注意可疑人物。警方表示，已建立窗口隨時危機處理。

有民眾在網路平台發文聲稱，將於雙北多所學校置放炸彈，新北市共有3所學校被網路留言點名，包括1所高中與2所大專院校。

警方今天晚上回應中央社記者詢問表示，已經與學校建立直接對應窗口，隨時聯繫與危機處置，也會請各轄區警力加強維安巡邏。

教育局告訴中央社記者，經瞭解，新北市某所高中於19日晚間，接獲警方通知有民眾在網路社群平台，揚言於多校放置爆裂物。校方第一時間完成校安通報，並啟動應變機制，並請轄區派出所加強巡查校園周邊安全。

新北市的公私立高中、國中、國小共338所，遭點名的還包括校園位於新北的大學；教育局說，已要求國、高中學校加強師生安全教育宣導，提高警覺，注意可疑人物；校方隨時與轄區警方保持密切聯繫。

這所高中的校長晚間接受中央社記者電訪表示，今天校園平靜，學校師生都在籌備與進行姊妹學校交流、校慶活動。校方獲悉網路的留言後，已經請校內保全加強24小時巡邏。

校長表示，尤其加強巡邏廁所、死角、頂樓與偏僻角落，同時，也請校內教官、老師一起注意加強巡邏，並透過宣導提醒學生警覺意識。

網路 校園
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新北中和短裙男租屋處縱火害死同層租客 殺人罪判8年

院版財劃法 新北財政局：中央想維持「想做什麼來拜託我」模式

院版財政收支劃分法今通過 新北市府：不接受「3不條件」下倉促定案

新北當歸鴨少東疑欠賭債 天道盟太陽會分子率眾潑漆衝撞7人遭訴

相關新聞

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

有網友在社群網路群組中，揚言要在全台共20多間大學、高中校園內放置炸彈，台北市刑警大隊昨天接獲報案後，立即向社群網路公司...

犯罪嫌疑人揚言放炸彈 國教署證實：雙北9高中接獲訊息

國教署今接獲警政署雲端治安管制系統通報訊息，有犯罪嫌疑人揚言在台北市、新北市校園內放置炸彈。對此，國教署表示接獲9所高中...

毒品唾液快篩執法今天上路 拒測重罰18萬元、吊銷駕照

刑事警察局今天指出，「毒品唾液快篩」全面上路執法！民眾切勿心存僥倖，若「拒測」將重罰18萬並吊銷駕照。

網傳放置炸彈新北3校被點名 強化校園巡查

新北市有3所學校遭網路留言，揚言要放置爆裂物；某高中校長今晚表示，將與教官、保全、教師強化門禁管制及校園內外巡查，注意可...

新北中和短裙男租屋處縱火害死同層租客 殺人罪判8年

新北市新莊區一名曾姓男子，涉嫌於去年10月2日凌晨於租屋處房內縱火，造成同樓層不同房間的吳姓女租客送醫不治，另名吳姓男租...

揚言在20學校、鄭麗文住家放炸彈網友身分？市刑大：已聲請搜索票

有網友在社群網路群組中，揚言要在全台共20多間大學、高中校園內放炸彈，包括國民黨主席鄭麗文的住家，台北市刑大昨天接獲報案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。