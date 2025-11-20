北市多校遭恐嚇放炸彈 警方展開偵辦加強安全維護

有民眾在網路平台發文聲稱將於北市多所學校置放炸彈，台北市警察局今天表示，因涉嫌恐嚇公眾等罪嫌，正積極偵辦中，同時通報各分局強化校園安全維護。

台北市警察局長李西河下午在市議會接受議員質詢時表示，警方已調閱相關網路資料並請刑事局協助，也通知轄區分局針對相關學校加強安全維護。

市警局刑警大隊大隊長盧俊宏則表示，昨天接獲訊息就通報各分局，分局當時回報校園等處第一時間都無異狀；此案是網友透過國外平台發訊息，目前已在調閱資料。

市警局刑事警察大隊下午透過新聞稿表示，昨天接獲警政署鐵路警察局轉報，有民眾在Discord網路平台上公開陳述將於北市多所高中和大學置放炸彈，因涉恐嚇公眾等罪，目前正積極偵辦中。

市警局強調，凡危及公共安全的恐嚇言行，均屬違法行為，定將依法嚴辦，呼籲民眾切勿散布不實或恐嚇訊息，若發現可疑信件、貼文或具危安疑慮的內容，請立即撥打110，協助警方即時掌握訊息，共同維護社會治安。