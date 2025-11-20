北市多校遭恐嚇放炸彈 警方展開偵辦加強安全維護

快訊

中央社／ 台北20日電

有民眾在網路平台發文聲稱將於北市多所學校置放炸彈，台北市警察局今天表示，因涉嫌恐嚇公眾等罪嫌，正積極偵辦中，同時通報各分局強化校園安全維護。

台北市警察局長李西河下午在市議會接受議員質詢時表示，警方已調閱相關網路資料並請刑事局協助，也通知轄區分局針對相關學校加強安全維護。

市警局刑警大隊大隊長盧俊宏則表示，昨天接獲訊息就通報各分局，分局當時回報校園等處第一時間都無異狀；此案是網友透過國外平台發訊息，目前已在調閱資料。

市警局刑事警察大隊下午透過新聞稿表示，昨天接獲警政署鐵路警察局轉報，有民眾在Discord網路平台上公開陳述將於北市多所高中和大學置放炸彈，因涉恐嚇公眾等罪，目前正積極偵辦中。

市警局強調，凡危及公共安全的恐嚇言行，均屬違法行為，定將依法嚴辦，呼籲民眾切勿散布不實或恐嚇訊息，若發現可疑信件、貼文或具危安疑慮的內容，請立即撥打110，協助警方即時掌握訊息，共同維護社會治安。

遭形容環境如同監獄...北市街友安置率低 社會局：編預算逐年改善

相關新聞

新北中和短裙男租屋處縱火害死同層租客 殺人罪判8年

新北市新莊區一名曾姓男子，涉嫌於去年10月2日凌晨於租屋處房內縱火，造成同樓層不同房間的吳姓女租客送醫不治，另名吳姓男租...

網傳放置炸彈新北3校被點名 強化校園巡查

新北市有3所學校遭網路留言，揚言要放置爆裂物；某高中校長今晚表示，將與教官、保全、教師強化門禁管制及校園內外巡查，注意可...

揚言在20學校、鄭麗文住家放炸彈網友身分？市刑大：已聲請搜索票

有網友在社群網路群組中，揚言要在全台共20多間大學、高中校園內放炸彈，包括國民黨主席鄭麗文的住家，台北市刑大昨天接獲報案...

犯罪嫌疑人揚言放炸彈 國教署證實：雙北9高中接獲訊息

國教署今接獲警政署雲端治安管制系統通報訊息，有犯罪嫌疑人揚言在台北市、新北市校園內放置炸彈。對此，國教署表示接獲9所高中...

毒品唾液快篩執法今天上路 拒測重罰18萬元、吊銷駕照

刑事警察局今天指出，「毒品唾液快篩」全面上路執法！民眾切勿心存僥倖，若「拒測」將重罰18萬並吊銷駕照。

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

有網友在社群網路群組中，揚言要在全台共20多間大學、高中校園內放置炸彈，台北市刑警大隊昨天接獲報案後，立即向社群網路公司...

