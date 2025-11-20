聽新聞
揚言在20學校、鄭麗文住家放炸彈網友身分？市刑大：已聲請搜索票
有網友在社群網路群組中，揚言要在全台共20多間大學、高中校園內放炸彈，包括國民黨主席鄭麗文的住家，台北市刑大昨天接獲報案後，立即向社群網路公司以緊急事由調取資料，釐清發文者的身分；刑大大隊長盧俊宏下午在議會詢答指出，已向法院聲請搜索票。
根據該網友貼文留言，聲稱要將所有舔共爛狗捅光光，還說把炸彈放在雙北十餘間高中、全台多所大學、國民黨、民眾黨、統促黨、愛國同心會，要殺光白藍破狗；還在串文中表示要殺光舔共白藍狗學生，並點名白狼張安樂會被他捅死，國民黨主席鄭麗文住家被放炸彈。
北市議會下午警衛部門質詢，議員柳采葳問市警局案情進度，警察局長李西河指出，包括20所學校，包括台大、建中，警方已經在調閱相關資料，請刑事局協助，也通知學校加強安全維護。
柳采葳指出，因該網友明確點名對象，非常囂張，警方已經掌握到身分？李西河說，資料還沒回來，已請刑事局幫忙。柳采葳追問，何時能破案，李西河說，有資料就會馬上行動。
柳采葳說，過去有網友發文「陳菊走了沒？」警方4小時就逮到人，還有人說副總統蕭美琴捐了80億歐元，網友一回台也快被約談，這案子昨天知道的，市警局什麼時候可以抓到人？盧俊宏指出，因為是國外平台，已經調閱資料並向法院聲請搜索票，一定會盡快。
