犯罪嫌疑人揚言放炸彈 國教署證實：雙北9高中接獲訊息

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導

國教署今接獲警政署雲端治安管制系統通報訊息，有犯罪嫌疑人揚言在台北市、新北市校園內放置炸彈。對此，國教署表示接獲9所高中相關訊息，已即時請警察單位協助，並請教育局加強校園安全防護工作。

國教署表示，11月20日上午6時許接獲教育部轉知警政署雲端治安管制系統通報台北市及新北市計有9所高中相關訊息，已通知學校請求轄區警察單位即時協處並進行校安通報。

國教署亦於同日函請台北市政府教育局及新北市政府教育局持續加強校安防護工作，增加巡查校園頻率、時段及動線、留意可疑人士等措施，以維校園安全。

為維護師生校園安全，國教署將持續督導相關地方政府及學校與警政單位，保持校安聯繫合作機制，並依「強化校園安全防護機制實施計畫」落實校園安全各項工作，共同維護校園整體安全。

國教署將持續督導相關地方政府及學校與警政單位，保持校安聯繫合作機制。本報資料照片
國教署將持續督導相關地方政府及學校與警政單位，保持校安聯繫合作機制。本報資料照片

校園安全 國教署
