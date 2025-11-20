毒品唾液快篩執法今天上路 拒測重罰18萬元、吊銷駕照

刑事警察局今天指出，「毒品唾液快篩」全面上路執法！民眾切勿心存僥倖，若「拒測」將重罰18萬並吊銷駕照。

為有效打擊吸食毒品後駕車案件，警政署研議「毒品唾液快篩試劑檢測」執法策略，經會同交通部增訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第19條之4，律定實施毒品唾液快篩檢測及拒測的處置程序，相關條文已於19日正式公告施行。

為確保新式執法策略完備，警政署也函頒「毒品唾液快篩執法」作業程序，並通令全國各警察機關從今（20）日起，正式全面上路執法。

駕駛人若毒駕經毒品唾液快篩檢測陽性者，將依據「道路交通管理處罰條例」第35條規定，處新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，同時「當場移置保管車輛」及「吊扣」駕照1至2年；拒絕檢測者，則重處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及「吊銷」駕照。員警後續並將依據刑法及刑事訴訟法規定，採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪犯行。