影／新北霹靂警攔車破門攻堅 男涉持大麻煙彈K他命

鄭姓男子涉嫌持有毒品，昨開車從新北市1處旅館離開時，遭新北市刑大員警會同霹靂幹員攔車逮人，車內查獲K他命，隨後又至其租屋處搜出大麻煙彈與霧化器，警詢後依毒品罪嫌移送法辦，檢方訊後獲無保飭回候傳。

新北市刑大偵六隊日前接獲線報，29歲姓男子涉嫌持有大量毒品，且疑涉嫌販賣，警方報請檢察官指揮偵辦，並以車追人發現鄭男躲藏在三重成功路1間商務旅館2天，昨天下午4時許趁他開車從地下停車場出來準備離開之際，由4名新北市大霹靂幹員手持盾牌攔車執行逮捕。

鄭男當場被員警拖下車，車內查扣K他命1罐、重9.8公克，K盤含K卡1組、手機3支；警方隨後帶鄭前往三重區朝陽街其租屋處搜索，查扣大麻煙彈19顆、K他命1包、重20.8公克、大麻霧化器1支、分裝袋1包、監視器主機1台。

鄭男到案後，坦承持有毒品，辯稱均供個人吸食，否認有任何販賣情事。警詢後昨晚依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後無保飭回候傳。