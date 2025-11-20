影／通緝犯龜山租屋擁槍彈製毒 警破門查獲「喪屍煙彈」工廠

桃園市龜山區一名28歲李姓男子涉有多起刑案及多案通緝在身，警方日前巡邏發現李男並溯源發現毒品及槍枝情資，組成專案小組於16日前往其住家查訪並破門而入，發現屋內有改造手槍、子彈及大量俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯分裝原料及器具，形同喪屍煙彈分裝場，依法送辦。

桃園市警局保安警察大隊日前於巡邏勤務時查獲毒品案犯嫌，由刑事警察大隊積極溯源，經實施手機鑑識並調閱監視器影像發現毒品來源及槍枝情資，立即成立專案小組展開追查。

專案小組原訂於17日向法院聲請搜索票，但在前一天晚間監控發現，現年28歲、涉有多起刑案及多案通緝在身的李嫌疑似準備搬離藏身處並逃亡；警方為避免嫌犯脫逃，立即前往桃園市龜山區李嫌租屋處查訪，確認李嫌在屋內卻拒不開門，隨即依刑事訴訟法第131條搜索並破門進入，於當晚9時35分逮捕李嫌。

警方在現場查扣改造手槍1枝、子彈7顆及依托咪酯煙彈1批、煙油原油15瓶重達3.6公斤、不明液體原料2桶重達3.9公斤、安非他命、分裝器具、香料及大量化工材料等物，疑為製造第二級毒品喪屍煙彈原料與分裝工具。