影／通緝犯龜山租屋擁槍彈製毒 警破門查獲「喪屍煙彈」工廠

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區一名28歲李姓男子涉有多起刑案及多案通緝在身，警方日前巡邏發現李男並溯源發現毒品及槍枝情資，組成專案小組於16日前往其住家查訪並破門而入，發現屋內有改造手槍、子彈及大量俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯分裝原料及器具，形同喪屍煙彈分裝場，依法送辦。

桃園市警局保安警察大隊日前於巡邏勤務時查獲毒品案犯嫌，由刑事警察大隊積極溯源，經實施手機鑑識並調閱監視器影像發現毒品來源及槍枝情資，立即成立專案小組展開追查。

專案小組原訂於17日向法院聲請搜索票，但在前一天晚間監控發現，現年28歲、涉有多起刑案及多案通緝在身的李嫌疑似準備搬離藏身處並逃亡；警方為避免嫌犯脫逃，立即前往桃園市龜山區李嫌租屋處查訪，確認李嫌在屋內卻拒不開門，隨即依刑事訴訟法第131條搜索並破門進入，於當晚9時35分逮捕李嫌。

警方在現場查扣改造手槍1枝、子彈7顆及依托咪酯煙彈1批、煙油原油15瓶重達3.6公斤、不明液體原料2桶重達3.9公斤、安非他命、分裝器具、香料及大量化工材料等物，疑為製造第二級毒品喪屍煙彈原料與分裝工具。

專案小組依違反槍砲彈藥刀械管制條例與毒品危害防制條例製造毒品等罪嫌將李男移送桃園地檢署偵辦，並持續向上溯源，擴大追查槍枝、毒品來源。

桃園市警局刑事警察大隊及龜山警分局偵查隊於16日晚間聯手破獲一起槍砲與第二級毒品喪屍煙彈分裝場案件。圖／警方提供
桃園市警局刑事警察大隊及龜山警分局偵查隊於16日晚間聯手破獲一起槍砲與第二級毒品喪屍煙彈分裝場案件。圖／警方提供
桃園市警局刑事警察大隊及龜山警分局偵查隊於16日晚間聯手破獲一起槍砲與第二級毒品喪屍煙彈分裝場案件。圖／警方提供
桃園市警局刑事警察大隊及龜山警分局偵查隊於16日晚間聯手破獲一起槍砲與第二級毒品喪屍煙彈分裝場案件。圖／警方提供
桃園市警局刑事警察大隊及龜山警分局偵查隊於16日晚間聯手破獲一起槍砲與第二級毒品喪屍煙彈分裝場案件。圖／警方提供
桃園市警局刑事警察大隊及龜山警分局偵查隊於16日晚間聯手破獲一起槍砲與第二級毒品喪屍煙彈分裝場案件。圖／警方提供

影／國外寄台玫瑰水保養品X光掃描露餡 警監控逮3嫌運搖頭丸下場曝

販毒集團從德國寄荷蘭品牌玫瑰水保養品包裹到高雄，海關X光機掃描發現瓶裝液體變結晶體有異報警；刑事局警方查出內裝是15公斤...

影／通緝犯龜山租屋擁槍彈製毒 警破門查獲「喪屍煙彈」工廠

桃園市龜山區一名28歲李姓男子涉有多起刑案及多案通緝在身，警方日前巡邏發現李男並溯源發現毒品及槍枝情資，組成專案小組於1...

沒在怕？男攜毒逛新北耶誕城 「禁菸區囂張抽菸」警逮人開罰

新北市歡樂耶誕城上周五（14日）開城，海山警15日晚間巡邏時發現20歲陳男與友人在吸菸區外抽菸，警方盤查時在陳男身上發現...

名醫江漢聲遭輔大校友持刀攻擊 新北檢7日起訴殺人未遂、求刑7年

新北市輔大醫院診間本月11日驚傳前校長、泌尿科名醫江漢聲遭曾姓肄業校友持美工刀攻擊事件。檢警查出，曾男行凶前不僅表明殺意...

職業軍人與鄰居鬧糾紛！同袍幫「放煙火出氣」 引發火災下場慘了

家住桃園龍潭的李姓職業軍人因住處排水問題，與譚姓鄰居鬧不愉快，身為同袍的許姓男子仗義，為了幫同事出氣，去年11月間某晚，...

