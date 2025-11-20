快訊

賓賓哥校園演講未經同意開直播！盧秀燕怒轟這2人「白目」：台中永不錄用

10億女星震撼再婚！新郎曝光眾人傻眼「根本八點檔本土劇」

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國外寄台玫瑰水保養品X光掃描露餡 警監控逮3嫌運搖頭丸下場曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

販毒集團從德國寄荷蘭品牌玫瑰水保養品包裹到高雄，海關X光機掃描發現瓶裝液體變結晶體有異報警；刑事局警方查出內裝是15公斤俗稱MDMA的搖頭丸，監控10天，先後逮領包裹的謝男、監控手鄭男及幕後操盤的柳男，其中鄭、柳遭羈押，謝交保。

刑事局南部打擊犯罪中心偵二隊警方7月間接獲高雄海關通報，指從德國寄運到高雄名稱為荷蘭品牌的玫瑰水保養品瓶裝物應該是液體，瓶子裡卻是已結塊的結晶體，懷疑事有蹊蹺報警。

偵二隊警方會同海關開箱檢查，發現15公斤俗稱MDMA的搖頭丸偽裝成24瓶裝的玫瑰水保養品，魚目混珠寄來台灣。

警方報請橋頭地檢署檢察官吳正中指揮，並與高市刑大共組專案小組偵辦，包裹寄抵高雄後，原貨主都未現身，警方監控約10天，謝姓男子（42歲）冒充人頭領包裹當場被逮，另在附近路口逮獲監控的鄭姓男子（29歲）。

後警方循線於8月14日在左營逮獲幕後策畫的柳姓男子（24歲），全案依違反毒品危害防制條例及運輸毒品等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，其中謝以2萬元交保候傳，鄭、柳因涉犯運輸毒品重罪且有串證之虞，遭法院裁定收押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

販毒集團從德國寄荷蘭品牌玫瑰水保養品包裹到高雄，海關X光機掃描發現瓶裝液體是15公斤結晶體搖頭丸，刑事局警方逮3嫌。圖／讀者提供
販毒集團從德國寄荷蘭品牌玫瑰水保養品包裹到高雄，海關X光機掃描發現瓶裝液體是15公斤結晶體搖頭丸，刑事局警方逮3嫌。圖／讀者提供
販毒集團從德國寄荷蘭品牌玫瑰水保養品包裹到高雄，海關X光機掃描發現瓶裝液體是15公斤結晶體搖頭丸，刑事局警方逮3嫌。圖／讀者提供
販毒集團從德國寄荷蘭品牌玫瑰水保養品包裹到高雄，海關X光機掃描發現瓶裝液體是15公斤結晶體搖頭丸，刑事局警方逮3嫌。圖／讀者提供
販毒集團從德國寄荷蘭品牌玫瑰水保養品包裹到高雄，海關X光機掃描發現瓶裝液體是15公斤結晶體搖頭丸，刑事局警方逮3嫌。圖／讀者提供
販毒集團從德國寄荷蘭品牌玫瑰水保養品包裹到高雄，海關X光機掃描發現瓶裝液體是15公斤結晶體搖頭丸，刑事局警方逮3嫌。圖／讀者提供
販毒集團從德國寄荷蘭品牌玫瑰水保養品包裹到高雄，海關X光機掃描發現瓶裝液體是15公斤結晶體搖頭丸，刑事局警方逮3嫌。圖／讀者提供
販毒集團從德國寄荷蘭品牌玫瑰水保養品包裹到高雄，海關X光機掃描發現瓶裝液體是15公斤結晶體搖頭丸，刑事局警方逮3嫌。圖／讀者提供
販毒集團從德國寄荷蘭品牌玫瑰水保養品包裹到高雄，海關X光機掃描發現瓶裝液體是15公斤結晶體搖頭丸，刑事局警方逮3嫌。圖／讀者提供
販毒集團從德國寄荷蘭品牌玫瑰水保養品包裹到高雄，海關X光機掃描發現瓶裝液體是15公斤結晶體搖頭丸，刑事局警方逮3嫌。圖／讀者提供

毒品 監控 海關
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

租屋處變喪屍煙彈分裝場！桃園通緝犯逃亡前夕被逮

影／航警破獲跨國運毒集團 主嫌落網一查竟是刑期50年的通緝犯

五月天「胎音寶寶」長大了！19歲少女登台合唱「玫瑰少年」感動全場

全台最大「玫瑰森林」秋日花季來了！免門票拍爆「四色蔓玫花海」 還有「泥作小屋、鏡面水池」回訪Ｎ次都必拍

相關新聞

影／國外寄台玫瑰水保養品X光掃描露餡 警監控逮3嫌運搖頭丸下場曝

販毒集團從德國寄荷蘭品牌玫瑰水保養品包裹到高雄，海關X光機掃描發現瓶裝液體變結晶體有異報警；刑事局警方查出內裝是15公斤...

影／通緝犯龜山租屋擁槍彈製毒 警破門查獲「喪屍煙彈」工廠

桃園市龜山區一名28歲李姓男子涉有多起刑案及多案通緝在身，警方日前巡邏發現李男並溯源發現毒品及槍枝情資，組成專案小組於1...

沒在怕？男攜毒逛新北耶誕城 「禁菸區囂張抽菸」警逮人開罰

新北市歡樂耶誕城上周五（14日）開城，海山警15日晚間巡邏時發現20歲陳男與友人在吸菸區外抽菸，警方盤查時在陳男身上發現...

名醫江漢聲遭輔大校友持刀攻擊 新北檢7日起訴殺人未遂、求刑7年

新北市輔大醫院診間本月11日驚傳前校長、泌尿科名醫江漢聲遭曾姓肄業校友持美工刀攻擊事件。檢警查出，曾男行凶前不僅表明殺意...

職業軍人與鄰居鬧糾紛！同袍幫「放煙火出氣」 引發火災下場慘了

家住桃園龍潭的李姓職業軍人因住處排水問題，與譚姓鄰居鬧不愉快，身為同袍的許姓男子仗義，為了幫同事出氣，去年11月間某晚，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。