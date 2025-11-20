影／國外寄台玫瑰水保養品X光掃描露餡 警監控逮3嫌運搖頭丸下場曝

販毒集團從德國寄荷蘭品牌玫瑰水保養品包裹到高雄，海關X光機掃描發現瓶裝液體變結晶體有異報警；刑事局警方查出內裝是15公斤俗稱MDMA的搖頭丸，監控10天，先後逮領包裹的謝男、監控手鄭男及幕後操盤的柳男，其中鄭、柳遭羈押，謝交保。

刑事局南部打擊犯罪中心偵二隊警方7月間接獲高雄海關通報，指從德國寄運到高雄名稱為荷蘭品牌的玫瑰水保養品瓶裝物應該是液體，瓶子裡卻是已結塊的結晶體，懷疑事有蹊蹺報警。

偵二隊警方會同海關開箱檢查，發現15公斤俗稱MDMA的搖頭丸偽裝成24瓶裝的玫瑰水保養品，魚目混珠寄來台灣。

警方報請橋頭地檢署檢察官吳正中指揮，並與高市刑大共組專案小組偵辦，包裹寄抵高雄後，原貨主都未現身，警方監控約10天，謝姓男子（42歲）冒充人頭領包裹當場被逮，另在附近路口逮獲監控的鄭姓男子（29歲）。

後警方循線於8月14日在左營逮獲幕後策畫的柳姓男子（24歲），全案依違反毒品危害防制條例及運輸毒品等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，其中謝以2萬元交保候傳，鄭、柳因涉犯運輸毒品重罪且有串證之虞，遭法院裁定收押。