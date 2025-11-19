聽新聞
沒在怕？男攜毒逛新北耶誕城 「禁菸區囂張抽菸」警逮人開罰
新北市歡樂耶誕城上周五（14日）開城，海山警15日晚間巡邏時發現20歲陳男與友人在吸菸區外抽菸，警方盤查時在陳男身上發現毒咖啡包立即將他逮捕依毒品罪送辦，並對陳男及其友人依菸害防制法函送衛生局，依法可處2000元以上1萬元以下罰款。
據了解，埔墘所警員15日晚間9時執行耶誕城巡邏勤務，在耶誕城市民廣場附近發現20歲陳男與友人正在抽菸，因2人抽菸處是禁菸區，警員立即上前盤查，當場在陳男身上發現毒咖啡包7包，篩檢後呈毒品陽性反應，依現行犯將他逮捕送辦。而陳男與友人在吸菸區外吸菸，則依菸害防制法第40條第2項規定函請衛生局裁處，依法可處2000元以上1萬元以下罰款。
另外埔墘所警員16日晚間巡邏時，又在市民廣場發現2名未成年身上攜帶K菸，而江翠所警員16日晚間執行耶誕城勤務時，查獲1名未成年吸食依托咪酯煙彈，海山警分局統計，自14日耶誕城開城迄今，共計查獲3件毒品案逮捕4人，查扣依托咪酯煙彈、K菸等證物。
海山警分局提醒，新北市府行政園區已公告為禁菸場所，範圍包含市民廣場B1竹筍地標公共藝術周邊，警方呼籲民眾切勿攜帶刀械、氣球及爆竹煙火等違禁品進入活動會場，違者將依法處置，維護乾淨舒適的活動空間。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
