名醫江漢聲遭輔大校友持刀攻擊 新北檢7日起訴殺人未遂、求刑7年

新北市輔大醫院診間本月11日驚傳前校長、泌尿科名醫江漢聲遭曾姓肄業校友持美工刀攻擊事件。檢警查出，曾男行凶前不僅表明殺意，下手過程甚狠，即便江趁隙逃離，仍猛力丟擲刀企圖刺傷對方，顯有殺人意圖。新北地檢署基於重大醫療暴力案件應嚴查速辦，僅7天便將曾男依殺人未遂及違反醫療法等罪起訴，並具體求刑7年。

29歲曾男是輔大哲學系肄業生，在學期間時任輔大校長的江漢聲因被控掏空校產，曾男和校內學生發動罷課抗議，並在臉書上發文辱罵。今年8月江漢聲無罪確定，曾男無法接受，於是在臉書寫下「沒正義就沒有和平」，批評判決江漢聲無罪的法官是「有錢判生，沒錢判死」，並寫下「中國有荊軻，台灣有廖添丁及白米炸彈客」，決定「替天行道」持刀至診間行凶。

起訴指出，曾男案發當天，先在臉書預設傍晚5時發布「行凶宣言」，卻表明「本人必須預先聲明，基於下述之理由，無對江漢聲殺人之主觀犯意...」為自己犯行開脫，接著便在當天下午2時26分許佯裝病患掛號。

待進入診間，曾男趁江漢聲背對他時，持預藏美工刀朝江下半身揮砍，動手前直言「我不是來看病的，我是來殺你的！」江見狀轉身徒手抵抗，曾男仍不罷手，繼續持刀朝江身體猛劃，甚至在江趁隙逃離診間時，仍將手中美工刀朝江猛力丟去，連續犯行已被檢察官認定具有殺人犯意。

江漢聲雖閃避得宜即時逃離，未遭美工刀刺中，仍受有右腕6公分撕裂傷、左前臂淺裂傷及左手左腹壁擦挫傷等傷害。檢察官認為，曾男僅因不滿江漢聲另案無罪判決，不思依法定程序進行救濟，反以持刀攻擊對方作為實現自己所認知的「正義」，行為實不足取。

其次，曾男利用江漢聲於診間問診，對病患全無防備之際持刀行凶，除造成被害人心理驚恐、受創外，也會造成日後醫護人員須提防病患莫名攻擊，嚴重破壞醫病信賴關係，對社會法秩序及醫病關係危害重大，因此具體求刑7年以資懲儆。