職業軍人與鄰居鬧糾紛！同袍幫「放煙火出氣」 引發火災下場慘了

家住桃園龍潭的李姓職業軍人因住處排水問題，與譚姓鄰居鬧不愉快，身為同袍的許姓男子仗義，為了幫同事出氣，去年11月間某晚，到譚家放煙火，點燃之後丟進院子，沒想到引燃塑膠袋和紙箱起火燃燒，桃園地檢署依縱火及恐嚇罪嫌起訴。

起訴指出，24歲的許姓職業軍人，得知李姓同事近來與鄰居為了排水問題起口角爭執，他為了替同事出一口氣，2024年11月29日晚間8時37分，帶著一盒有9發的爆竹煙火去鬧事。

許男當晚到同事龍潭家隔壁，站在馬路上點燃煙火後，立刻丟進譚姓男子家的院子裡，沒想到煙火點著後，四處彈飛，意外將放在院子中的水泥外包裝的塑膠袋引燃，連著旁邊擺放的紙箱也起火燃燒，險些燒進屋內，讓譚姓鄰居非常害怕而報警。

檢方調查後，認為許男已放火行為達到恐嚇的目的，涉犯刑法第175條第1項的放火燒毀住宅以外之他人所有之物，以及刑法第305條的恐嚇等罪嫌，建請法院從重依放火燒毀住宅以外之他人所有之物罪嫌論處。