中壢狠夫稱變冷心情不好殺死妻 醫：夫妻間的情緒問題才是核心
桃園市中壢區17日發生一起駭人殺妻命案，64歲李姓男子稱早晨起床後因天氣變化「心情不好」，持鐵鎚和菜刀殺死56歲羅姓妻子，再自行前往派出所自首。聯新國際醫院精神科主治醫師林博認為，凶嫌自稱「起床心情不好」可能只是表面說法，核心問題仍是夫妻間巨大的情緒張力。
林博指出，64歲兇嫌的殺妻案，發生在他剛退休、社會地位開始孤立的時間點。認為這起事件非單純「火大」所致，而是一個累積已久的結果，夫妻間必然存在著一股強烈的情緒張力。若關係良好，不可能因心情不好就爆發殺機。
林博認為，從凶嫌「殺到紅眼」的程度來看，可見其憤怒非常巨大且具有持續性。然而，凶嫌在行凶後，能自行騎機車前往警察局報案，這一系列複雜的行為顯示他具備理智判斷能力。一個判斷能力嚴重缺陷的人不會這麼做，而他犯案後仍懂得處理後續，這表明他至少在事後保有清楚的判斷力。
因此，林博傾向認為，凶嫌自稱「起床變天心情不好」只是表面說法，核心問題仍是夫妻間巨大的情緒張力。他對整個行為流程和事後處理「太清楚了」，這印證了他並非完全喪失理智，如果沒有強烈的張力積累，他不可能對妻子萌生如此極端的殺意。
