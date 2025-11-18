快訊

凱基金孫公司遭盜轉3億！涉案副理稱假檢警詐騙…被害人或監守自盜？

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

凱基金控公司旗下中華開發公司的子公司中華開發資本管理顧問，遭副理葉姓女子盜轉3.1億元至印尼，她被刑事局拘提到案稱遭假檢警詐騙，才會操作公司帳戶轉帳，新北地檢署依詐欺等罪聲押禁見獲准，正在釐清是被害人或監守自盜。

據調查，葉姓女子不具相關轉帳權限，今年9月起在同事使用電腦上網轉帳時，持手機拍攝電腦螢幕及鍵盤，取得網路銀行公司帳戶帳號及密碼，另竊取公司實體金鑰，上月底趁同事下班時，以公司戶轉帳19次共美金1018萬元（約台幣3.1億元）至印尼的銀行帳戶。

公司發現大筆款項遭盜轉，葉坦承轉帳，本月初公司人員帶葉赴刑事局報案，事後警方拘提葉移送。據了解，葉稱接到假檢警詐騙電話，對方指她涉及刑案，要求交付財產監管，她提領存款加上貸款，6、7月在台北市面交數次共500多萬元，後來被要求轉帳公司款項配合調查。

熟悉詐欺警官說，曾發生會計人員被假檢警騙走公司數千萬元，國外還有公務員被假檢警騙走鉅額公款，這類案件不常見，須清查當事人是否曾接到可疑來電，通訊軟體有無與詐騙集團傳送訊息。

據悉，葉的案件均有相關紀錄，但據葉所稱與詐團接觸直到轉帳，時間頗長，為何遲未發覺受騙？如葉已無力給錢，詐團何以持續聯繫及轉向瞄準公司款項？檢警仍在釐清相關疑點。

公司遭盜轉款項，有少數在中轉銀行等程序被攔阻，印尼收款銀行帳戶款項則所剩無幾，刑事局已透過駐印尼聯絡官，請求印尼警方協助清查金流。

凱基金控旗下中華開發的子公司中華開發資本管理顧問，驚傳遭一名葉姓女副理涉嫌與假檢警詐騙集團共謀，盜領3億餘元至境外帳戶，新北地檢署日前拘提葉女到案後聲押獲准。圖／聯合報系資料照片
凱基金控旗下中華開發的子公司中華開發資本管理顧問，驚傳遭一名葉姓女副理涉嫌與假檢警詐騙集團共謀，盜領3億餘元至境外帳戶，新北地檢署日前拘提葉女到案後聲押獲准。圖／聯合報系資料照片

凱基 詐騙集團
凱基金孫公司遭盜轉3億！涉案副理稱假檢警詐騙…被害人或監守自盜？

凱基金控公司旗下中華開發公司的子公司中華開發資本管理顧問，遭副理葉姓女子盜轉3.1億元至印尼，她被刑事局拘提到案稱遭假檢...

