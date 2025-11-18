聽新聞
中壢驚悚命案！男稱「心情不好」持鐵鎚菜刀砍死56歲妻
桃園市中壢區昨發生一起駭人殺妻命案，64歲緬甸華僑李姓男子早晨起床後稱「心情不好」，持鐵鎚和菜刀攻擊56歲羅姓妻子，造成妻子倒臥血泊傷重身亡。李男犯案後前往派出所自首，經檢警訊問後坦承殺人犯行，桃園地院今裁定羈押。
據了解，李男過去為工人，近日才剛退休，妻子則是家庭主婦，昨上午8時許李男起床後，突然持鐵鎚和菜刀衝向在客廳的妻子一陣攻擊，造成妻子頭頸重創；李男犯案後自行騎車前往內壢派出所報案，一進門就舉起雙手示意值班台員警將他上銬，並說自己殺了老婆。
對此李男供稱平時與妻子和女兒同住，昨上午女兒已經出門上班，因起床「心情不好」，看到在客廳的妻子更加火大，便突興殺機憤而持鐵鎚和菜刀發狂攻擊妻子的頭、臉及頸部，直到妻子斷氣才停下。
警方初步調查，李男過去無家暴紀錄亦無刑案紀錄，並自稱夫妻間平時感情並無不睦，只是因為一早心情不佳失控動手洩憤，女兒也表示父母間感情並無不好，詳細原因仍待調查釐清。
桃園地檢署指出，昨接獲桃園市警察局中壢分局通報64歲李姓被告殺害配偶案件，旋即指派檢察官杜敏瑜偵辦，經檢察官率同法醫前往相驗及至現場勘查蒐證，並訊問李姓被告及相關證人後，李男涉有刑法第271條第1項之殺人罪嫌，罪嫌重大，有逃亡及滅證之虞，於昨日向法院聲請羈押，並於今日經法院裁定羈押。
桃園地院表示，被告經訊問後坦承犯行，其涉犯刑法殺人罪嫌疑重大，審酌被告所涉為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之重罪，且被告為緬甸華僑，在緬甸有親屬，自承每年多次出境泰國傳教，自有相當理由認被告有逃亡之虞，再審酌被告所涉犯殺人罪，嚴重侵害被害人生命、身體權益，有羈押之必要。
