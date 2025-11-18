快訊

輝達落腳北士科T17、T18！副總裁代表黃仁勳訪蔣萬安 相約這時間簽約

財劃法會議只給一張A4紙？蘇俊賓：沒公式就要求背書 高雄、台南都不滿

分「他字案」查黃國昌貪汙？法界：查不出來就放檢察長的抽屜

聽新聞
0:00 / 0:00

員工勾結詐團 中華開發資本：全面清查相關帳務 並提出刑事告訴

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導

凱基金控旗下中華開發資本驚傳人員涉入詐騙案。中華開發資本今（18）日指出，旗下子公司近日發現一名員工疑似勾結假檢警詐騙集團，利用職務之便進行未經授權的匯款操作，將約700餘萬美元（約新台幣2億餘元）移轉至境外帳戶。公司強調，異常交易是由內部同仁第一時間主動發現，隨即通報並報警處理，相關資料已全數移交檢警偵辦。

中華開發資本表示，經初步了解，本案屬「單一員工犯行」，未波及客戶資金，也未影響公司海外業務與整體營運。案發後，公司立即成立專案小組，全面清查相關帳務，並已對該名涉案員工提出刑事告訴。

公司強調，本案能及時攔阻、降低損害，除內部控制發揮作用外，也有賴警方與相關同業協助。未來將持續強化內稽內控，並全力配合檢警調查，以避免歹徒利用類似手法再次行騙。

新北地檢署日前已拘提涉案葉姓女副理到案，並以涉犯背信、竊盜、詐欺、偽造文書、妨害電腦使用及金控法等罪嫌向法院聲請羈押禁見，獲法院裁准，後續共犯結構仍持續追查中。

凱基金控旗下中華開發資本員工勾結詐騙集團，中華開發資本指出，已全面清查相關帳務，並提出刑事告訴。圖為凱基金控總部。圖／凱基金提供
凱基金控旗下中華開發資本員工勾結詐騙集團，中華開發資本指出，已全面清查相關帳務，並提出刑事告訴。圖為凱基金控總部。圖／凱基金提供

詐騙集團 偽造文書 帳戶
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

凱基金孫公司驚傳遭員工盜領3億 新北檢聲押1副理獲准

72人遇假幣商被剝2層皮損失近7000萬 詐團首腦別墅被扣起訴求刑20年

開發資本旗下子公司員工勾結詐團犯案 主動察覺異常阻止損失

羅智強：有詐騙太子是因有詐騙皇帝 美國交辦轉攻在野帶風向

相關新聞

員工勾結詐團 中華開發資本：全面清查相關帳務 並提出刑事告訴

凱基金控旗下中華開發資本驚傳人員涉入詐騙案。中華開發資本今（18）日指出，旗下子公司近日發現一名員工疑似勾結假檢警詐騙集...

凱基金孫公司驚傳遭員工盜領3億 新北檢聲押1副理獲准

凱基金控旗下中華開發的子公司中華開發資本管理顧問，驚傳遭一名葉姓女副理涉嫌與假檢警詐騙集團共謀，利用職務之便竊取同事帳號...

影／航警破獲跨國運毒集團 主嫌落網一查竟是刑期50年的通緝犯

關務署台北關與航警局安檢大隊今年8月間執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現一件自馬來西亞吉隆坡入境之行李X光顯像有異...

高雄婦陳屍男友車上 檢方扣1只行李箱擇日複驗死因

高雄市黃姓婦人昨天在同居的陳姓男友車上，經警方發現已經死亡。檢方今天相驗，發覺她身上無明顯外傷，將擇日複驗死因，不過因陳...

影／毒駕男建國高架橋上撞一家3口 受害車主：後車如「飛彈來襲」

雍姓男子日前深夜駕車行經建國高架橋，突遭後方車輛高速追撞，釀一家三口受傷送醫，警方獲報趕抵，在肇事駕駛車內查獲疑摻有第二...

72人遇假幣商被剝2層皮損失近7000萬 詐團首腦別墅被扣起訴求刑20年

與美元匯率掛鉤的泰達幣（USDT）價格穩定，楊姓、劉姓男子卻以高於市值10%的價碼收購，被害人上當後，楊男等人先交易泰達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。