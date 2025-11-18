聽新聞
員工勾結詐團 中華開發資本：全面清查相關帳務 並提出刑事告訴
凱基金控旗下中華開發資本驚傳人員涉入詐騙案。中華開發資本今（18）日指出，旗下子公司近日發現一名員工疑似勾結假檢警詐騙集團，利用職務之便進行未經授權的匯款操作，將約700餘萬美元（約新台幣2億餘元）移轉至境外帳戶。公司強調，異常交易是由內部同仁第一時間主動發現，隨即通報並報警處理，相關資料已全數移交檢警偵辦。
中華開發資本表示，經初步了解，本案屬「單一員工犯行」，未波及客戶資金，也未影響公司海外業務與整體營運。案發後，公司立即成立專案小組，全面清查相關帳務，並已對該名涉案員工提出刑事告訴。
公司強調，本案能及時攔阻、降低損害，除內部控制發揮作用外，也有賴警方與相關同業協助。未來將持續強化內稽內控，並全力配合檢警調查，以避免歹徒利用類似手法再次行騙。
新北地檢署日前已拘提涉案葉姓女副理到案，並以涉犯背信、竊盜、詐欺、偽造文書、妨害電腦使用及金控法等罪嫌向法院聲請羈押禁見，獲法院裁准，後續共犯結構仍持續追查中。
