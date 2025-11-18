快訊

凱基金孫公司驚傳遭員工盜領3億 新北檢聲押1副理獲准

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

凱基金控旗下中華開發的子公司中華開發資本管理顧問，驚傳遭一名葉姓女副理涉嫌與假檢警詐騙集團共謀，利用職務之便竊取同事帳號、密碼及主管金鑰，未經授權登入公司網銀帳戶，盜領3億餘元1300萬餘元（美金1018萬餘元）至境外帳戶並提領。新北地檢署日前拘提葉女到案後聲押獲准，並深入追查背後共犯。

新北檢表示，葉女涉犯刑法背信、竊盜、詐欺、偽造文書、妨害電腦使用及金融控股公司法等罪嫌，檢察官複訊後認為其有逃亡、串滅證之虞，因此向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，葉女自今年中起，與詐團開始密切聯繫，接著在9月間先伺機側錄不知情同事的帳號、密碼，再竊取主管金鑰，待公司同事們下班後，持同事帳號登入網銀帳戶，分19次轉帳公司3億餘元資金匯出至印尼。

全案係由凱基金內部查核發現，隨即向刑事局報案並啟動跨國反詐騙應變措施，於匯款進行中偵測。日前新北檢指揮刑事局搜索、拘提葉女，發現境外帳戶中尚留有部分匯款，並追回部分異常匯款。

由於葉女具資訊及財金專業背景，犯案過程也似經過縝密預謀，分工、測試與下手時間選擇均為事前規劃，手法具高度技術性，檢警懷疑葉女背後恐有具有強大技術支援能力的詐團撐腰，正全力追緝中。

凱基金控旗下中華開發的子公司中華開發資本管理顧問，驚傳遭一名葉姓女副理涉嫌與假檢警詐騙集團共謀，盜領3億餘元至境外帳戶，新北地檢署日前拘提葉女到案後聲押獲准。圖／聯合報系資料照片
凱基金控旗下中華開發的子公司中華開發資本管理顧問，驚傳遭一名葉姓女副理涉嫌與假檢警詐騙集團共謀，盜領3億餘元至境外帳戶，新北地檢署日前拘提葉女到案後聲押獲准。圖／聯合報系資料照片

帳戶 同事 新北
